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وزارة العدل تطلق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" بالطائف

يهدف إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية.. ويستمر لمدة 3 أيام

أطلقت وزارة العدل، مساء اليوم الخميس، معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في محافظة الطائف، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، في مجمع "جوري مول".

وفي التفاصيل، يهدف المعرض إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ورصدت "سبق" توافد الزوار بمختلف الفئات العمرية، حيث قُدمت لهم شروح مفصلة عن المعرض الذي اشتمل على مجموعة من الأركان منها : ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة.

وتميز المعرض بوجود مترجم للصم والبكم للإجابة عن استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة.

وتضمن المعرض ركنًا خاصًا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل "صندوق النفقة، شمل، المصالحة" إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية، وحماية الموظفين للحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوقهم.

ووجد في المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يُذكر أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا في النسخ السابقة، التي أُقيمت في جامعة الملك سعود "مدينة الطالبات"، وجامعة الأميرة نورة، والرياض بارك وغرناطة مول بالرياض، إضافة إلى القصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، ووصل إجمالي المستفيدات من تلك المعارض إلى أكثر من 200 ألف مستفيدة.

وزارة العدل معرض الثقافة العدلية معرفة وإثراء الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وزارة العدل تطلق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" بالطائف
سبق

أطلقت وزارة العدل، مساء اليوم الخميس، معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في محافظة الطائف، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، في مجمع "جوري مول".

وفي التفاصيل، يهدف المعرض إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ورصدت "سبق" توافد الزوار بمختلف الفئات العمرية، حيث قُدمت لهم شروح مفصلة عن المعرض الذي اشتمل على مجموعة من الأركان منها : ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة.

وتميز المعرض بوجود مترجم للصم والبكم للإجابة عن استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة.

وتضمن المعرض ركنًا خاصًا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل "صندوق النفقة، شمل، المصالحة" إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية، وحماية الموظفين للحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوقهم.

ووجد في المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يُذكر أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا في النسخ السابقة، التي أُقيمت في جامعة الملك سعود "مدينة الطالبات"، وجامعة الأميرة نورة، والرياض بارك وغرناطة مول بالرياض، إضافة إلى القصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، ووصل إجمالي المستفيدات من تلك المعارض إلى أكثر من 200 ألف مستفيدة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
11:33 PM

وزارة العدل تطلق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" بالطائف

يهدف إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية.. ويستمر لمدة 3 أيام

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متعب البقمي - الطائف
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أطلقت وزارة العدل، مساء اليوم الخميس، معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في محافظة الطائف، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، في مجمع "جوري مول".

وفي التفاصيل، يهدف المعرض إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ورصدت "سبق" توافد الزوار بمختلف الفئات العمرية، حيث قُدمت لهم شروح مفصلة عن المعرض الذي اشتمل على مجموعة من الأركان منها : ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة.

وتميز المعرض بوجود مترجم للصم والبكم للإجابة عن استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة.

وتضمن المعرض ركنًا خاصًا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل "صندوق النفقة، شمل، المصالحة" إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية، وحماية الموظفين للحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوقهم.

ووجد في المعرض عددٌ من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يُذكر أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا في النسخ السابقة، التي أُقيمت في جامعة الملك سعود "مدينة الطالبات"، وجامعة الأميرة نورة، والرياض بارك وغرناطة مول بالرياض، إضافة إلى القصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، ووصل إجمالي المستفيدات من تلك المعارض إلى أكثر من 200 ألف مستفيدة.

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