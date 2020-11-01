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الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدة تخصصات

بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونيةَ, فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، أن برامج الماجستير تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (جلوبال كامبوس)، وذلك باستخدام أحدث أدوات التقنية في مجال التعليم, مفيدة أن البرامج المعلنة اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام للطلاب فقط، وبرنامج إدارة الرعاية الصحية في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام للطلاب والطالبات.

وأشارت الدكتورة المصري إلى أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين بالتسجيل ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م، وينتهي السبت 6 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م.

وبينت أن المتخرجين من برامج الماجستير سيحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وشهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية جلوبال كامبوس، مشيرة إلى أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة السعودية الإلكترونية يتميز بنمط تعليمي حديث ومميز يعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم، ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرات فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

وشددت عميدة للدراسات العليا على أن الجامعة تشترط على جميع المتقدمين والمتقدمات اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP) حسب شروط كل برنامج، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول وآلية التقديم.

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الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدة تخصصات
سبق

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونيةَ, فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، أن برامج الماجستير تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (جلوبال كامبوس)، وذلك باستخدام أحدث أدوات التقنية في مجال التعليم, مفيدة أن البرامج المعلنة اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام للطلاب فقط، وبرنامج إدارة الرعاية الصحية في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام للطلاب والطالبات.

وأشارت الدكتورة المصري إلى أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين بالتسجيل ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م، وينتهي السبت 6 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م.

وبينت أن المتخرجين من برامج الماجستير سيحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وشهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية جلوبال كامبوس، مشيرة إلى أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة السعودية الإلكترونية يتميز بنمط تعليمي حديث ومميز يعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم، ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرات فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

وشددت عميدة للدراسات العليا على أن الجامعة تشترط على جميع المتقدمين والمتقدمات اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP) حسب شروط كل برنامج، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول وآلية التقديم.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
06:06 PM

الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدة تخصصات

بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونيةَ, فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة بنت محمد المصري، أن برامج الماجستير تقدم بالتعاون والشراكة مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (جلوبال كامبوس)، وذلك باستخدام أحدث أدوات التقنية في مجال التعليم, مفيدة أن البرامج المعلنة اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في جدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني في الرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام للطلاب فقط، وبرنامج إدارة الرعاية الصحية في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام للطلاب والطالبات.

وأشارت الدكتورة المصري إلى أن التقديم سيكون متاحًا للراغبين بالتسجيل ابتداءً من الخميس 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م، وينتهي السبت 6 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020م.

وبينت أن المتخرجين من برامج الماجستير سيحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وشهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية جلوبال كامبوس، مشيرة إلى أن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة السعودية الإلكترونية يتميز بنمط تعليمي حديث ومميز يعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم، ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرات فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

وشددت عميدة للدراسات العليا على أن الجامعة تشترط على جميع المتقدمين والمتقدمات اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP) حسب شروط كل برنامج، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول وآلية التقديم.

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