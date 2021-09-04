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مستشفى الملك خالد بتبوك يُنقذ طفلاً مصابًا بجرح قطعي غائر بذراعه الأيمن

الجراحة استغرقت 3 ساعات ووضعه مستقر

أنقذ، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك، طفلاً تعرض لجرح قطعي غائر في ذراعه الأيمن مع قطع كامل لشريان الذراع الداخلي، وقطع للوتر، وإصابة العصب، وأنيميا بعد نزيف حاد، حيث تم نُقل للعمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له وتجهيز الدم.

واستغرقت العملية ثلاث ساعات جرى خلالها توصيل الشريان بعد إصلاحه، وإعادة التروية الدموية لليد، إضافةً إلى إصلاح الأوتار المصابة، وتكلّلت العملية ولله الحمد بالنجاح.


ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة، ووضعه مستقر، ويستعد للخروج من المستشفى والمتابعة في العيادة الخارجية.

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مستشفى الملك خالد بتبوك يُنقذ طفلاً مصابًا بجرح قطعي غائر بذراعه الأيمن
سبق

أنقذ، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك، طفلاً تعرض لجرح قطعي غائر في ذراعه الأيمن مع قطع كامل لشريان الذراع الداخلي، وقطع للوتر، وإصابة العصب، وأنيميا بعد نزيف حاد، حيث تم نُقل للعمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له وتجهيز الدم.

واستغرقت العملية ثلاث ساعات جرى خلالها توصيل الشريان بعد إصلاحه، وإعادة التروية الدموية لليد، إضافةً إلى إصلاح الأوتار المصابة، وتكلّلت العملية ولله الحمد بالنجاح.


ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة، ووضعه مستقر، ويستعد للخروج من المستشفى والمتابعة في العيادة الخارجية.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
07:31 PM

مستشفى الملك خالد بتبوك يُنقذ طفلاً مصابًا بجرح قطعي غائر بذراعه الأيمن

الجراحة استغرقت 3 ساعات ووضعه مستقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أنقذ، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك، طفلاً تعرض لجرح قطعي غائر في ذراعه الأيمن مع قطع كامل لشريان الذراع الداخلي، وقطع للوتر، وإصابة العصب، وأنيميا بعد نزيف حاد، حيث تم نُقل للعمليات بعد تقديم الإسعافات الأولية له وتجهيز الدم.

واستغرقت العملية ثلاث ساعات جرى خلالها توصيل الشريان بعد إصلاحه، وإعادة التروية الدموية لليد، إضافةً إلى إصلاح الأوتار المصابة، وتكلّلت العملية ولله الحمد بالنجاح.


ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة، ووضعه مستقر، ويستعد للخروج من المستشفى والمتابعة في العيادة الخارجية.

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