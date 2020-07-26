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"جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد

الثلاثاء موعد الثالثة والأخيرة والخميس إغلاق القبول بشكل نهائي

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج الدفعة الثانية من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و78 للمسار الهندسي والتقني و71.6 لكلية العلوم و72.6 لكلية الآداب و77.9 لكلية إدارة الأعمال و81.3 لبرنامج القانون و74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي، مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و77 للمسار الهندسي والتقني و72.8 لكلية العلوم و71.8 لكلية الآداب و78.3 لكلية إدارة الأعمال و83.4 لبرنامج القانون و80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و72.1 للدراسات الإنسانية و83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.

جامعة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد
سبق

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج الدفعة الثانية من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و78 للمسار الهندسي والتقني و71.6 لكلية العلوم و72.6 لكلية الآداب و77.9 لكلية إدارة الأعمال و81.3 لبرنامج القانون و74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي، مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و77 للمسار الهندسي والتقني و72.8 لكلية العلوم و71.8 لكلية الآداب و78.3 لكلية إدارة الأعمال و83.4 لبرنامج القانون و80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و72.1 للدراسات الإنسانية و83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:44 PM

"جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد

الثلاثاء موعد الثالثة والأخيرة والخميس إغلاق القبول بشكل نهائي

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حامد العلي - حفر الباطن
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أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج الدفعة الثانية من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و78 للمسار الهندسي والتقني و71.6 لكلية العلوم و72.6 لكلية الآداب و77.9 لكلية إدارة الأعمال و81.3 لبرنامج القانون و74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي، مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و77 للمسار الهندسي والتقني و72.8 لكلية العلوم و71.8 لكلية الآداب و78.3 لكلية إدارة الأعمال و83.4 لبرنامج القانون و80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و72.1 للدراسات الإنسانية و83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.

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