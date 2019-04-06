مؤتمر مكة الدولي الـ 16 لطب الأسنان يختتم فعاليته بتكريم الفائزين بالمسابقات العلمية

ضمن مبادرات المؤتمر والمعرض بتنظيم ثلاث منافسات

كرّم مؤتمر ومعرض مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، جميع الفائزين والمشاركين في العروض التقديمية، والملصقات العلمية والمتحدثين.

جاء ذلك ضمن مبادرات مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان بتنظيم ثلاث مسابقات اشتملت على مسابقة جائزة مكة لأفضل ملصق علمي لجميع أطباء وطبيبات الأسنان، ومسابقة أفضل متحدث يافع التي بدأت نسختها الأولى بالمؤتمر الماضي لتشجيع أطباء الامتياز والمراحل الأخيرة من طلبة طب الأسنان على مهارات التقديم وكعادة مؤتمر مكة باستحداث مبادرة أو جائزة جديدة كل عام، فقد تم استحداث مسابقة ثالثة بمسمى جائزة "الأستاذ الدكتورعبدالله الشمري"، لأفضل ملصق علمي لأطباء الأسنان حديثي التخرّج.

وأعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن مبارك الزهراني، أسماء الفائزين الثلاثة في مسابقة جائزة مكة لأفضل ملصق علمي؛ حيث حصل على المركز الأول، الدكتور علم الدين بخيت من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، وجاء في المركز الثاني، الدكتور رينا مقدم من الجامعة العربية ببيروت، كما فاز بالمركز الثالث، الدكتورة فوزية بخاري من وزارة الصحة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وحصل الفائز بالمركز الأول في "مسابقة عبدالله الشمري"، الدكتور غاصب آل غاصب من جامعة الملك خالد، والمركز الثاني كان من نصيب دكتور بيان سعيد من جامعة أم القرى، وجاء في المركز الثالث دكتورة مودة الصيرفي من كلية الفارابي الأهلية لطب الأسنان.

كما حصل على المركز الأول في مسابقة "أفضل متحدث يافع"، الطالب إبراهيم صالح الحريقي من طب الأسنان من جامعة القصيم، والمركز الثاني محمد ممدوح الداوود طالب طب الأسنان جامعة الطائف، وحاز المركز الثالث طبيبة الامتياز الطبيبة هيا فهد الزيد من جامعة رياض العلم.

وقال الدكتور محمد بن حسن الحارثي: نحمد الله على نجاح مؤتمر مكة الدولي 16 لطب الأسنان، فهذا النجاح لم يكن إلا بتوفيق من الله، ثم بعمل وجهد القائمين عليه وعلى رأسهم الدكتور مشاري بن فرج العتيبي رئيس المؤتمر، ونبارك للفائزين بجوائز المؤتمر الثلاث، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة، كما نشكر المحكمين الذين بذلوا كل جهدهم لتعطى الجوائز والفوز لمستحقيها، والشكر موصول لجميع اللجان المنظمة للمؤتمر.