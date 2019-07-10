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مدير الجوازات يوضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات‎

بموجب عدد من التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة

أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنص على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات.

وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم (الخروج والعودة).

وأضاف في لقاء عبر قناة "الإخبارية" السعودية: تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قَدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الجوازات يوضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات‎
سبق

أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنص على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات.

وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم (الخروج والعودة).

وأضاف في لقاء عبر قناة "الإخبارية" السعودية: تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قَدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
05:47 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
06:06 PM

مدير الجوازات يوضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات‎

بموجب عدد من التوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,332

أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنص على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات.

وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم (الخروج والعودة).

وأضاف في لقاء عبر قناة "الإخبارية" السعودية: تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قَدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء.

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