النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدخل جراحي عالي الخطورة ينقذ حياة مريضَي قلب بنجران

شمل التبريد إلى درجة ١٨ مئوية .. ترقيع للعضلة وترميم شريان

أجرى فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بنجران، بنجاح، ولله الحمد، عمليتَي قلب مفتوح لمريضين أسهمتا -بفضل الله- في إنقاذ حياتهما؛ حيث تمّ استخدام أحدث تقنيات الجراحة والتخدير التي شملت التبريد إلى درجة ١٨ مئوية وإيقاف الدورة الدموية تماماً لمدة نصف ساعة لترميم الشرايين المتهتكة.

وقالت "الصحة" في نجران، أن الحالتين تطلبتا تدخلاً جراحياً عالي الخطورة؛ حيث كانت الأولى تتطلب ترقيع جرح غائر في عضلة القلب through and through والثانية كانت لترميم الشريان الأورطي الصاعد والشريان الأهم المتفرع منه Innominate artery وبفضل الله أُجريت العمليتان بنجاح ليعود القلب للنبض مجدّداً وبشكل طبيعي.

وبينت "الصحة" ، أن حالة المريضين مستقرة ويتلقيان حالياً الرعاية الصحية اللازمة من قِبل الأطباء في المركز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل جراحي عالي الخطورة ينقذ حياة مريضَي قلب بنجران
سبق

أجرى فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بنجران، بنجاح، ولله الحمد، عمليتَي قلب مفتوح لمريضين أسهمتا -بفضل الله- في إنقاذ حياتهما؛ حيث تمّ استخدام أحدث تقنيات الجراحة والتخدير التي شملت التبريد إلى درجة ١٨ مئوية وإيقاف الدورة الدموية تماماً لمدة نصف ساعة لترميم الشرايين المتهتكة.

وقالت "الصحة" في نجران، أن الحالتين تطلبتا تدخلاً جراحياً عالي الخطورة؛ حيث كانت الأولى تتطلب ترقيع جرح غائر في عضلة القلب through and through والثانية كانت لترميم الشريان الأورطي الصاعد والشريان الأهم المتفرع منه Innominate artery وبفضل الله أُجريت العمليتان بنجاح ليعود القلب للنبض مجدّداً وبشكل طبيعي.

وبينت "الصحة" ، أن حالة المريضين مستقرة ويتلقيان حالياً الرعاية الصحية اللازمة من قِبل الأطباء في المركز.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:34 AM

تدخل جراحي عالي الخطورة ينقذ حياة مريضَي قلب بنجران

شمل التبريد إلى درجة ١٨ مئوية .. ترقيع للعضلة وترميم شريان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
2,621

أجرى فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بنجران، بنجاح، ولله الحمد، عمليتَي قلب مفتوح لمريضين أسهمتا -بفضل الله- في إنقاذ حياتهما؛ حيث تمّ استخدام أحدث تقنيات الجراحة والتخدير التي شملت التبريد إلى درجة ١٨ مئوية وإيقاف الدورة الدموية تماماً لمدة نصف ساعة لترميم الشرايين المتهتكة.

وقالت "الصحة" في نجران، أن الحالتين تطلبتا تدخلاً جراحياً عالي الخطورة؛ حيث كانت الأولى تتطلب ترقيع جرح غائر في عضلة القلب through and through والثانية كانت لترميم الشريان الأورطي الصاعد والشريان الأهم المتفرع منه Innominate artery وبفضل الله أُجريت العمليتان بنجاح ليعود القلب للنبض مجدّداً وبشكل طبيعي.

وبينت "الصحة" ، أن حالة المريضين مستقرة ويتلقيان حالياً الرعاية الصحية اللازمة من قِبل الأطباء في المركز.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,352

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة