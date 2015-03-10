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تدشين وحدة للرعاية التنفسية بطوارئ المركز الطبي في ينبع الصناعية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتقدم خدماتها 24 ساعة

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون الأزمات الحادة لضيق التنفس.

وتم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى ضمن معايير منظمة الصحة العالمية، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.

وتعد وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة كذلك بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.

ينبع ينبع الصناعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين وحدة للرعاية التنفسية بطوارئ المركز الطبي في ينبع الصناعية
سبق

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون الأزمات الحادة لضيق التنفس.

وتم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى ضمن معايير منظمة الصحة العالمية، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.

وتعد وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة كذلك بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:58 AM

تدشين وحدة للرعاية التنفسية بطوارئ المركز الطبي في ينبع الصناعية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتقدم خدماتها 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وتتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون الأزمات الحادة لضيق التنفس.

وتم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى ضمن معايير منظمة الصحة العالمية، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.

وتعد وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة كذلك بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.

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