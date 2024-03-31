‪غدًا.. انطلاق فعاليات ومعرض "أسرتي" بالجبيل

بمشاركة 25 أسرة منتجة وعشرين فنانًا تشكيليًّا

برعاية محافظ محافظة الجبيل عبدالله العسكر، تنطلق مساء غد الأحد فعاليات ومعرض أسرتي بالجبيل، التي تستمر شهرًا بإشراف من الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

ويشارك في المعرض أكثر من 25 أسرة منتجة بعد استيفائهم الاشتراطات الصحية، كما أُتيحت الفرصة لأمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون والتوحد للمشاركة ضمن الأُسر المنتجة.

وتشتمل فعالية "أسرتي" على عروض المسرح، وحديقة حيوان، وألعاب مائية، وألعاب هوائية، والسوق المتنوع، إضافة إلى عروض السيرك والعديد من الجوائز والهدايا التي تقدَّم بشكل يومي للزوار من جميع فئات المجتمع.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه تم تخصيص أركان فنية، يشارك فيها أكثر من 20 فنانًا تشكيليًّا كدعم للحراك الفني والتشكيلي بالمنطقة.



