مواطن بـ"القوز": غياب طبيب أسنان المركز الصحي دون إشعار.. و"الصحة" توضح

عرض عليه أحد الممرضين استبدال يوم حضوره لكنه رفض

تقدم المواطن علي عبدالله الدريبي، من سكان مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، بشكوى لـ"سبق" عن عدم وجود طبيب الأسنان في مركز صحي القوز، يوم أمس الاثنين، في فترة ما بعد الظهيرة.

وبحسب ما أفاد به "الدريبي"، فإنه "راجع مع ثلاث من بناته يوم أمس، وتحديداً الساعة الواحدة ظهراً مركز صحي القوز، حيث كان لهم موعد عند الساعة الواحدة والثلث ظهراً، إلا أنه انتظر وبناته طبيب الأسنان وحتى الساعة الثانية ظهراً، ولَم يحضر الطبيب، ولَم يتم إشعارنا برسالة على الجوال تفيد عدم حضوره".

وأضاف أنه أخرج بناته من مدارسهن التزاماً بالموعد الذي وصله من المركز الصحي على جواله، (تحتفظ "سبق" بنسخ من رسائل الجوال المرسلة على جوال الأب)، وعند محاولته الوصول لمدير المركز أكد له أحد الممرضين -حسب قوله- أن طبيب الأسنان الوحيد بالمركز غير موجود، ولن يحضر اليوم؛ لارتباطه بأمرٍ ما".

وتابع: "في محاولة لتهدئة الوضع من قبل الممرض؛ لامتصاص صدمة الموقف الذي تم فيه هدر ساعات من وقتنا دون فائدة، عرض عليَّ تغيير المواعيد بأيام أخرى"، مضيفاً أنه "قام بالاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧ والذين أفادوه بالانتظار حتى يتم التواصل معه من قبل الإدارة المعنية بالشؤون الصحية بالمحافظة ومتابعة شكواه".

وأشار إلى أنه اتصلت به موظفة -فضّل عدم ذكر اسمها- وسألته إن كان قد تقدم بشكوى عن طريق الرقم الموحد، فأكد لها صحة الشكوى، مبيناً أن الموظفة وعدته بمتابعة الأمر، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه والطبيب لم يحضر.

ولفت إلى أن الممرض الموجود أكد له مرة أخرى عدم حضور الطبيب لهذا اليوم، ومقدماً له نفس العرض الأول بإبدال هذا اليوم بأي يوم آخر دون موعد، وأن عليه فقط الحضور ببناته الثلاث، وأنه سوف يتم فتح الزيارة لبناته ودخولهن على الطبيب مباشرة، ولكن بشرط أن تكون الزيارة مقيدة بالفترة الصباحية، واعتبر "الدريبي" الفترة الصباحية غير مناسبة له ولا لبناته؛ لارتباطهم بدوام المدارس.

وردّاً على هذا الموضوع، قال الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي إن "الطبيب غادر المركز الساعة الواحدة ظهراً لظروفه، بعد إبلاغ إدارة المركز، علماً بأنه تم التواصل مع المريض، وتم تحديد الموعد المناسب له لتقديم الخدمة".