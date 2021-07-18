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مدير "تنمية القريات" يدشّن حملة منصة الأضاحي "أدّها وأنت في منزلك"

انطلقت في أسواق المحافظة على منصات متنقلة كما ضمت كتيبات ومنشورات

دشّن مدير مركز التنمية بمحافظة القريات "سالم الشراري"، الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات (تبرّع)، "أدّها وأنت في منزلك"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالقريات الدكتور "مشعل العنزي"، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز الوادي و"يوسف الخشيف" ومساعد مدير المركز "علي السالمي" والمشرف على الجمعيات "طلال الرويلي" ورئيسة القسم النسائي "فصل الخميس" والمسؤولة عن منصة تبرع "هند العنزي"، حيث تأتي هذه الحملة بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف "نايل عبدالعزيز الرويلي".

وقد انطلقت الحملة في المحافظة بالأسواق العامة على منصات متنقلة بالحملة كما تضم كتيبات ومنشورات تهدف إلى تعريف كل فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

يُذكر أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة والتي ستستمر مع حملة التبرع بالأضاحي عبر منصة "تبرع" حتمًا اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.

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مدير "تنمية القريات" يدشّن حملة منصة الأضاحي "أدّها وأنت في منزلك"
سبق

دشّن مدير مركز التنمية بمحافظة القريات "سالم الشراري"، الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات (تبرّع)، "أدّها وأنت في منزلك"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالقريات الدكتور "مشعل العنزي"، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز الوادي و"يوسف الخشيف" ومساعد مدير المركز "علي السالمي" والمشرف على الجمعيات "طلال الرويلي" ورئيسة القسم النسائي "فصل الخميس" والمسؤولة عن منصة تبرع "هند العنزي"، حيث تأتي هذه الحملة بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف "نايل عبدالعزيز الرويلي".

وقد انطلقت الحملة في المحافظة بالأسواق العامة على منصات متنقلة بالحملة كما تضم كتيبات ومنشورات تهدف إلى تعريف كل فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

يُذكر أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة والتي ستستمر مع حملة التبرع بالأضاحي عبر منصة "تبرع" حتمًا اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:34 PM

مدير "تنمية القريات" يدشّن حملة منصة الأضاحي "أدّها وأنت في منزلك"

انطلقت في أسواق المحافظة على منصات متنقلة كما ضمت كتيبات ومنشورات

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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دشّن مدير مركز التنمية بمحافظة القريات "سالم الشراري"، الحملة التسويقية لحملة الأضاحي التي أطلقتها المنصة الوطنية للتبرعات (تبرّع)، "أدّها وأنت في منزلك"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالقريات الدكتور "مشعل العنزي"، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز الوادي و"يوسف الخشيف" ومساعد مدير المركز "علي السالمي" والمشرف على الجمعيات "طلال الرويلي" ورئيسة القسم النسائي "فصل الخميس" والمسؤولة عن منصة تبرع "هند العنزي"، حيث تأتي هذه الحملة بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف "نايل عبدالعزيز الرويلي".

وقد انطلقت الحملة في المحافظة بالأسواق العامة على منصات متنقلة بالحملة كما تضم كتيبات ومنشورات تهدف إلى تعريف كل فئات المجتمع لتعريفهم بحملة الأضاحي التي تتيح للجميع إمكانية التبرع بالأضحية أو جزء منها عبر منصة "تبرع" بكل سهولة ويسر.

يُذكر أن الحملة التسويقية للتعريف بخدمة الأضاحي كانت قد بدأت بتنظيم ورشة عمل تعريفية للفريق التطوعي المشارك بالحملة والتي ستستمر مع حملة التبرع بالأضاحي عبر منصة "تبرع" حتمًا اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي.

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