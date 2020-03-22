‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.

إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية في المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-22 ‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 04:58 PM

اخر تعديل 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 06:58 PM

إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية في المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة تماشيًا مع التدابير الوقائية





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‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.