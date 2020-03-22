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إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية في المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة

تماشيًا مع التدابير الوقائية

‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية في المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة
سبق

‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:58 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:58 PM

إغلاق جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية في المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة

تماشيًا مع التدابير الوقائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,800

‏تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية وللتدابير الوقائية والاحترازات الصحية للتصدي لفيروس كورونا ، ونتيجة لخطورة التجمعات على كل مستوياتها والتقليل من المخالطات بين أفراد المجتمع فقد أغلقت أمانة العاصمة المقدسة جميع الأسواق الشعبية والمحالّ التجارية المصرح لها في المناطق العشوائية مثل (منطقة قوز النكاسة ومنطقة حوش بكر ومنطقة الخالدية ومنطقة الزهور ) مع استمرار أعمال النظافة والتعقيم ورفع مستوى التوعية لدى سكان المناطق العشوائية؛ حفاظاً على سلامتهم وتقديم الشكر لكل من ساهم وتعاون في أعمال التوعية.

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