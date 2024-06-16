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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

بلجيكا: 55 إصابة جديدة بكورونا

4 وفيات ترفع الإجمالي إلى 9665

أعلنت بلجيكا اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، بالإضافة إلى 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان: الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9665 حالة وفاة و60155 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت 11 إصابة جديدة فيما غادر 15 مريضًا المراكز الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: 55 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت بلجيكا اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، بالإضافة إلى 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان: الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9665 حالة وفاة و60155 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت 11 إصابة جديدة فيما غادر 15 مريضًا المراكز الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:33 PM

بلجيكا: 55 إصابة جديدة بكورونا

4 وفيات ترفع الإجمالي إلى 9665

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت بلجيكا اليوم، تسجيل أربع حالات وفاة، بالإضافة إلى 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان: الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9665 حالة وفاة و60155 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت 11 إصابة جديدة فيما غادر 15 مريضًا المراكز الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء.

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