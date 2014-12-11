النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي ينهي ملف الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي

بشأن مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

حيث نجح رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسطنبول، خلال الأيام الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضة في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية أو غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي ينهي ملف الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي
سبق

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

حيث نجح رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسطنبول، خلال الأيام الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضة في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية أو غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
10:37 PM

الأهلي ينهي ملف الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي

بشأن مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
6
3,575

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

حيث نجح رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسطنبول، خلال الأيام الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضة في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية أو غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,086
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,428
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,846

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة