الأهلي ينهي ملف الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي

بشأن مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي فنربخشة التركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمتمثلة في سداد الدفعات المستحقة من مبلغ انتقال المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

حيث نجح رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ بعد اجتماعه مع رئيس نادي فنربخشة في اسطنبول، خلال الأيام الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بامعوضة في تسوية ملف القضية بالكامل، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية أو غرامات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.