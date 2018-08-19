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"معجزة".. أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعًا

تحدث مرة واحدة بين كل 50 مليونًا

في ظاهرة نادرة لا تكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة، وضعت أم لها رحم مزدوج، توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعًا، في كازاخستان.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن ليليا كونوفالوفا (29 عامًا) من أورالسك في كازاخستان، وضعت التوأمين على مرحلتين فصلت بينهما 11 أسبوعًا.

فقد أنجبت الأول في 24 مايو الماضي وكانت أنثى، في حين وضعت الثاني وكان ذكرًا في 9 أغسطس الذي يليه.

ووفقًا لوزارة الصحة في كازاخستان، فإن احتمال حدوث ولادة من هذا القبيل تبلغ واحدًا في كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لدى الأم حالة تعرف باسم "رحم الديلفي"، مما يعني أن كل واحد من التوأمين كان في رحم منفصل.

وقالت ليليا: "لقد صدمت عندما علمت أن لديّ هذه الحالة النادرة"، وأضافت الأم، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: "كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصًا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

ونقلت "الديلي ميل" عن الأطباء الذين أشرفوا على ليليا، قولهم إن حالتها "غير عادية".

وفي أواخر ديسمبر عام 2018، دخلت أم بريطانية التاريخ في البلاد عندما أنجبت توأميها بفارق 12 يومًا بين الأول والثاني، مما يجعل الرقم القياسي الأطول لوضع التوائم في إنجلترا.

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"معجزة".. أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعًا
سبق

في ظاهرة نادرة لا تكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة، وضعت أم لها رحم مزدوج، توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعًا، في كازاخستان.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن ليليا كونوفالوفا (29 عامًا) من أورالسك في كازاخستان، وضعت التوأمين على مرحلتين فصلت بينهما 11 أسبوعًا.

فقد أنجبت الأول في 24 مايو الماضي وكانت أنثى، في حين وضعت الثاني وكان ذكرًا في 9 أغسطس الذي يليه.

ووفقًا لوزارة الصحة في كازاخستان، فإن احتمال حدوث ولادة من هذا القبيل تبلغ واحدًا في كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لدى الأم حالة تعرف باسم "رحم الديلفي"، مما يعني أن كل واحد من التوأمين كان في رحم منفصل.

وقالت ليليا: "لقد صدمت عندما علمت أن لديّ هذه الحالة النادرة"، وأضافت الأم، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: "كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصًا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

ونقلت "الديلي ميل" عن الأطباء الذين أشرفوا على ليليا، قولهم إن حالتها "غير عادية".

وفي أواخر ديسمبر عام 2018، دخلت أم بريطانية التاريخ في البلاد عندما أنجبت توأميها بفارق 12 يومًا بين الأول والثاني، مما يجعل الرقم القياسي الأطول لوضع التوائم في إنجلترا.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:20 AM

"معجزة".. أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعًا

تحدث مرة واحدة بين كل 50 مليونًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,384

في ظاهرة نادرة لا تكرر إلا مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة، وضعت أم لها رحم مزدوج، توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعًا، في كازاخستان.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن ليليا كونوفالوفا (29 عامًا) من أورالسك في كازاخستان، وضعت التوأمين على مرحلتين فصلت بينهما 11 أسبوعًا.

فقد أنجبت الأول في 24 مايو الماضي وكانت أنثى، في حين وضعت الثاني وكان ذكرًا في 9 أغسطس الذي يليه.

ووفقًا لوزارة الصحة في كازاخستان، فإن احتمال حدوث ولادة من هذا القبيل تبلغ واحدًا في كل 50 مليون ولادة، وتعد ليليا هي الحالة الأولى في البلاد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لدى الأم حالة تعرف باسم "رحم الديلفي"، مما يعني أن كل واحد من التوأمين كان في رحم منفصل.

وقالت ليليا: "لقد صدمت عندما علمت أن لديّ هذه الحالة النادرة"، وأضافت الأم، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: "كنت قلقة للغاية على حياة طفليّ، خصوصًا أنهما جاءا قبل الأوان. لكن الأطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين".

ونقلت "الديلي ميل" عن الأطباء الذين أشرفوا على ليليا، قولهم إن حالتها "غير عادية".

وفي أواخر ديسمبر عام 2018، دخلت أم بريطانية التاريخ في البلاد عندما أنجبت توأميها بفارق 12 يومًا بين الأول والثاني، مما يجعل الرقم القياسي الأطول لوضع التوائم في إنجلترا.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,839
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