النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" تنفذ حملة رقابية حول الأدوية

تستهدف الحد من صرف ما يخضع للرقابة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.

يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة مكة" تنفذ حملة رقابية حول الأدوية
سبق

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.

يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:34 PM

"صحة مكة" تنفذ حملة رقابية حول الأدوية

تستهدف الحد من صرف ما يخضع للرقابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
187

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.

يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,606
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,336
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,060

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة