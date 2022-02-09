نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها. واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية. يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

"صحة مكة" تنفذ حملة رقابية حول الأدوية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-09 نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.



واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.



يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 04:34 PM

"صحة مكة" تنفذ حملة رقابية حول الأدوية تستهدف الحد من صرف ما يخضع للرقابة





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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.



واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.



يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.