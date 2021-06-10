النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" و"سبل" تصدران طابعاً جديداً بهوية "عام الخط العربي"‏‎

ضمن مبادرات جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030م

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة الثقافة طابعاً بريدياً تذكارياً من فئة "3 ريالات" يتوشح بهوية عام الخط العربي، وذلك تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة لفن الخط العربي.

وجاء الطابع الجديد بأربعة أشكال فنية تجسد جماليات فن الخط العربي، وتسعى من خلاله مؤسسة البريد السعودي "سبل" لتعزيز حضور هذا الفن في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف مبادرة "عام الخط العربي".

وتصدر "سبل" الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، بالإضافة إلى المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وذلك للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" و"سبل" تصدران طابعاً جديداً بهوية "عام الخط العربي"‏‎
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة الثقافة طابعاً بريدياً تذكارياً من فئة "3 ريالات" يتوشح بهوية عام الخط العربي، وذلك تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة لفن الخط العربي.

وجاء الطابع الجديد بأربعة أشكال فنية تجسد جماليات فن الخط العربي، وتسعى من خلاله مؤسسة البريد السعودي "سبل" لتعزيز حضور هذا الفن في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف مبادرة "عام الخط العربي".

وتصدر "سبل" الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، بالإضافة إلى المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وذلك للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
12:47 PM

"الثقافة" و"سبل" تصدران طابعاً جديداً بهوية "عام الخط العربي"‏‎

ضمن مبادرات جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030م

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
99

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة الثقافة طابعاً بريدياً تذكارياً من فئة "3 ريالات" يتوشح بهوية عام الخط العربي، وذلك تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة لفن الخط العربي.

وجاء الطابع الجديد بأربعة أشكال فنية تجسد جماليات فن الخط العربي، وتسعى من خلاله مؤسسة البريد السعودي "سبل" لتعزيز حضور هذا الفن في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف مبادرة "عام الخط العربي".

وتصدر "سبل" الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، بالإضافة إلى المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وذلك للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,466
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة