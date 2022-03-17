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الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية

فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي حصلوا على السماح

أعنت الصين، اليوم، أنها أقرّت استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية.

تفصيلاً، أعطت السلطات الصينية السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد "COVID-19".

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: "حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية" وفق روسيا اليوم.

وأمس بدأ مختبر أمريكي أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس "كورونا" (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقام باحثون أمريكيون من معهد "كيزر" للبحوث، بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد تفشياً مقلقاً للوباء الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية
سبق

أعنت الصين، اليوم، أنها أقرّت استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية.

تفصيلاً، أعطت السلطات الصينية السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد "COVID-19".

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: "حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية" وفق روسيا اليوم.

وأمس بدأ مختبر أمريكي أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس "كورونا" (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقام باحثون أمريكيون من معهد "كيزر" للبحوث، بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد تفشياً مقلقاً للوباء الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:48 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:41 PM

الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية

فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي حصلوا على السماح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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40,541

أعنت الصين، اليوم، أنها أقرّت استخدام أول لقاح لفيروس #كورونا في تجارب سريرية.

تفصيلاً، أعطت السلطات الصينية السماح رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد "COVID-19".

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: "حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية" وفق روسيا اليوم.

وأمس بدأ مختبر أمريكي أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس "كورونا" (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقام باحثون أمريكيون من معهد "كيزر" للبحوث، بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد تفشياً مقلقاً للوباء الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

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