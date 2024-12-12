أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير مركز صحي قوى الأمن

فيصل بن خالد عبّر عن تمنياته للعاملين بالتوفيق والنجاح

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة الأخصائي ناصر محمد الرشيد.

وقدم "الرشيد" الذي قدم للسلام على أمير المنطقة بمناسبة تعيينه، وكان يرافقه المدير السابق المقدم محمد بن حسن الحويطي الذي انتهت فترة عمله.

وعبّر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عن تمنياته للعاملين بالمركز بالتوفيق والنجاح.