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الطائف.. "قسطرة دماغية" تنقذ حياة خمسينية تعاني من نزيف شديد بالمخ

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز.. كان لديها صداع شديد

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إنقاذ حياة مريضة خمسينية أدخلت لقسم الطوارئ في حالة خطرة حيث كانت تعاني من صداع شديد وأعراض أخرى، وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري وعمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف شديد بالدماغ تحت الأم العنكبوتية، وهي عبارة عن "غشاء شفاف ورقيق ويمتلئ بالسائل المخي الشوكي والأوعية الدموية، ويساعد على حماية المخ من الصدمات العنيفة"، نتيجة انفجار أم الدم الشريانية وهي عبارة عن انتفاخ الأوعية الدموية في الدماغ أو تضخمها، وقد حدث تسرب في الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ "سكتة دماغية نزفية".

وبعد أن تم تنويم المريضة بالعناية المركزة، تم إجراء تداخلي عاجل عن طريق القسطرة الدماغية لعلاج أم الدم الشريانية بواسطة فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ بالمستشفى بمساعدة قسم التخدير، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

وأكدت مصادر لـ "سبق" بأن هذه العملية هي الأولى على مستوى محافظة الطائف، والتي تتطلب في العادة توافر مستوى عالٍ من الكفاءات المهنية والتقنية لإجرائها.

يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كان قد شهدَ تطوراً عالياً، كذلك تم توفير كل ما يحتاجه ودعمه بإشراف من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني والذي لا يألو جهداً في بذل ما يزيد من فاعلية الأقسام الطبية وتطوير الإمكانات بالمستشفيات من خلال متابعته المستمرة، كذلك وقوف ومتابعة مدير المستشفى الدكتور علي الزهراني والذي يدعم مثل هذه الكفاءات الطبية المميزة.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. "قسطرة دماغية" تنقذ حياة خمسينية تعاني من نزيف شديد بالمخ
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إنقاذ حياة مريضة خمسينية أدخلت لقسم الطوارئ في حالة خطرة حيث كانت تعاني من صداع شديد وأعراض أخرى، وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري وعمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف شديد بالدماغ تحت الأم العنكبوتية، وهي عبارة عن "غشاء شفاف ورقيق ويمتلئ بالسائل المخي الشوكي والأوعية الدموية، ويساعد على حماية المخ من الصدمات العنيفة"، نتيجة انفجار أم الدم الشريانية وهي عبارة عن انتفاخ الأوعية الدموية في الدماغ أو تضخمها، وقد حدث تسرب في الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ "سكتة دماغية نزفية".

وبعد أن تم تنويم المريضة بالعناية المركزة، تم إجراء تداخلي عاجل عن طريق القسطرة الدماغية لعلاج أم الدم الشريانية بواسطة فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ بالمستشفى بمساعدة قسم التخدير، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

وأكدت مصادر لـ "سبق" بأن هذه العملية هي الأولى على مستوى محافظة الطائف، والتي تتطلب في العادة توافر مستوى عالٍ من الكفاءات المهنية والتقنية لإجرائها.

يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كان قد شهدَ تطوراً عالياً، كذلك تم توفير كل ما يحتاجه ودعمه بإشراف من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني والذي لا يألو جهداً في بذل ما يزيد من فاعلية الأقسام الطبية وتطوير الإمكانات بالمستشفيات من خلال متابعته المستمرة، كذلك وقوف ومتابعة مدير المستشفى الدكتور علي الزهراني والذي يدعم مثل هذه الكفاءات الطبية المميزة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
09:37 PM

الطائف.. "قسطرة دماغية" تنقذ حياة خمسينية تعاني من نزيف شديد بالمخ

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز.. كان لديها صداع شديد

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فهد العتيبي - الطائف
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2,081

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إنقاذ حياة مريضة خمسينية أدخلت لقسم الطوارئ في حالة خطرة حيث كانت تعاني من صداع شديد وأعراض أخرى، وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري وعمل الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف شديد بالدماغ تحت الأم العنكبوتية، وهي عبارة عن "غشاء شفاف ورقيق ويمتلئ بالسائل المخي الشوكي والأوعية الدموية، ويساعد على حماية المخ من الصدمات العنيفة"، نتيجة انفجار أم الدم الشريانية وهي عبارة عن انتفاخ الأوعية الدموية في الدماغ أو تضخمها، وقد حدث تسرب في الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى حدوث نزيف في الدماغ "سكتة دماغية نزفية".

وبعد أن تم تنويم المريضة بالعناية المركزة، تم إجراء تداخلي عاجل عن طريق القسطرة الدماغية لعلاج أم الدم الشريانية بواسطة فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ بالمستشفى بمساعدة قسم التخدير، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

وأكدت مصادر لـ "سبق" بأن هذه العملية هي الأولى على مستوى محافظة الطائف، والتي تتطلب في العادة توافر مستوى عالٍ من الكفاءات المهنية والتقنية لإجرائها.

يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كان قد شهدَ تطوراً عالياً، كذلك تم توفير كل ما يحتاجه ودعمه بإشراف من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني والذي لا يألو جهداً في بذل ما يزيد من فاعلية الأقسام الطبية وتطوير الإمكانات بالمستشفيات من خلال متابعته المستمرة، كذلك وقوف ومتابعة مدير المستشفى الدكتور علي الزهراني والذي يدعم مثل هذه الكفاءات الطبية المميزة.

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