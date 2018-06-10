النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته

زيادته بالنظام الغذائي اليومي غير مستحبة وهذه قائمة أضراره

يحفز الحليب والألبان المخمرة، إفراز هرمون الأنسولين؛ مما يؤدي إلى تطور الالتهابات والنوع الثاني من السكري وتشحم الكبد، وهو السبب الرئيسي في ضرورة تجنب تناوله من قِبَل كبار السن.

تقول آنا يلكينا، خبيرة التغذية الروسية: إن حليب البقر يحتوي على العديد من عوامل النمو الشبيه بالأنسولين، التي "يحتاجها العجل، وليس البالغين والأطفال". كما أن منتجات الحليب التي تباع في المتاجر، غالبًا ما تحتوي على السكر ومضادات حيوية ومواد حافظة. مثل الزبادي الحلو.

وتابعت: "إن زيادة منتجات الحليب في النظام الغذائي (الجبن في الصباح، والحليب مع القهوة والبيض المخفوق مع الحليب) يمكن أن تؤدي إلى التهابات في الجسم. وبعبارة بسيطة، لم يعد الجسم يستطيع هضم وامتصاص هذه الكمية من منتجات الحليب؛ مما يُلحق الضرر بمنظومة المناعة". وتضيف: أما الحليب الخالي من الدسم، فيحتوي على زيوت نباتية مهدرجة ونكهات ضارة.

ووفق "سبوتنيك" تنصح الخبيرة بدلًا من حليب البقر ومنتجاته، بتناول حليب الماعز، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور وفيتامنات A، B، B2، B6، C. إضافة إلى أن الدهون في حليب الماعز يمتصها الجسم بسهولة ولا تسبب انتفاخًا أو مشكلات في البطن.

وتضيف: يحتوي حليب الماعز على كمية قليلة من سكر الحليب. وهذا الحليب لا يسبب تراكم الدهون ولا اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ويمكن لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز تناوله دون أن يسبب لهم أي مشكلة. كما يستخدم هذا الحليب في علاج قرحة المعدة والاثني عشرية، وأمراض الغدة الدرقية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته
سبق

يحفز الحليب والألبان المخمرة، إفراز هرمون الأنسولين؛ مما يؤدي إلى تطور الالتهابات والنوع الثاني من السكري وتشحم الكبد، وهو السبب الرئيسي في ضرورة تجنب تناوله من قِبَل كبار السن.

تقول آنا يلكينا، خبيرة التغذية الروسية: إن حليب البقر يحتوي على العديد من عوامل النمو الشبيه بالأنسولين، التي "يحتاجها العجل، وليس البالغين والأطفال". كما أن منتجات الحليب التي تباع في المتاجر، غالبًا ما تحتوي على السكر ومضادات حيوية ومواد حافظة. مثل الزبادي الحلو.

وتابعت: "إن زيادة منتجات الحليب في النظام الغذائي (الجبن في الصباح، والحليب مع القهوة والبيض المخفوق مع الحليب) يمكن أن تؤدي إلى التهابات في الجسم. وبعبارة بسيطة، لم يعد الجسم يستطيع هضم وامتصاص هذه الكمية من منتجات الحليب؛ مما يُلحق الضرر بمنظومة المناعة". وتضيف: أما الحليب الخالي من الدسم، فيحتوي على زيوت نباتية مهدرجة ونكهات ضارة.

ووفق "سبوتنيك" تنصح الخبيرة بدلًا من حليب البقر ومنتجاته، بتناول حليب الماعز، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور وفيتامنات A، B، B2، B6، C. إضافة إلى أن الدهون في حليب الماعز يمتصها الجسم بسهولة ولا تسبب انتفاخًا أو مشكلات في البطن.

وتضيف: يحتوي حليب الماعز على كمية قليلة من سكر الحليب. وهذا الحليب لا يسبب تراكم الدهون ولا اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ويمكن لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز تناوله دون أن يسبب لهم أي مشكلة. كما يستخدم هذا الحليب في علاج قرحة المعدة والاثني عشرية، وأمراض الغدة الدرقية.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:49 AM

لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته

زيادته بالنظام الغذائي اليومي غير مستحبة وهذه قائمة أضراره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,212

يحفز الحليب والألبان المخمرة، إفراز هرمون الأنسولين؛ مما يؤدي إلى تطور الالتهابات والنوع الثاني من السكري وتشحم الكبد، وهو السبب الرئيسي في ضرورة تجنب تناوله من قِبَل كبار السن.

تقول آنا يلكينا، خبيرة التغذية الروسية: إن حليب البقر يحتوي على العديد من عوامل النمو الشبيه بالأنسولين، التي "يحتاجها العجل، وليس البالغين والأطفال". كما أن منتجات الحليب التي تباع في المتاجر، غالبًا ما تحتوي على السكر ومضادات حيوية ومواد حافظة. مثل الزبادي الحلو.

وتابعت: "إن زيادة منتجات الحليب في النظام الغذائي (الجبن في الصباح، والحليب مع القهوة والبيض المخفوق مع الحليب) يمكن أن تؤدي إلى التهابات في الجسم. وبعبارة بسيطة، لم يعد الجسم يستطيع هضم وامتصاص هذه الكمية من منتجات الحليب؛ مما يُلحق الضرر بمنظومة المناعة". وتضيف: أما الحليب الخالي من الدسم، فيحتوي على زيوت نباتية مهدرجة ونكهات ضارة.

ووفق "سبوتنيك" تنصح الخبيرة بدلًا من حليب البقر ومنتجاته، بتناول حليب الماعز، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور وفيتامنات A، B، B2، B6، C. إضافة إلى أن الدهون في حليب الماعز يمتصها الجسم بسهولة ولا تسبب انتفاخًا أو مشكلات في البطن.

وتضيف: يحتوي حليب الماعز على كمية قليلة من سكر الحليب. وهذا الحليب لا يسبب تراكم الدهون ولا اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ويمكن لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز تناوله دون أن يسبب لهم أي مشكلة. كما يستخدم هذا الحليب في علاج قرحة المعدة والاثني عشرية، وأمراض الغدة الدرقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,483
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة