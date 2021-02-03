النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

للأسر المحتاجة.. رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان

رفع وزير الشؤون الدينية الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل

دشّنت رابطة العالم الإسلامي عبر مكتبها الإقليمي في باكستان مشروع "كسوة الشتاء للأسر المحتاجة في باكستان".

وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر مكتب الرابطة في إسلام أباد بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي في تصريح بهذه المناسبة أن تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات ومتابعة من رابطة العالم الإسلامي لإغاثة آلاف الأسر المحتاجة والمتضررة من موجة البرد في أنحاء مختلفة من باكستان، بالتنسيق المباشر مع الحكومة الباكستانية، كما هو دأب الرابطة في جميع الدول، حيث تتولى الحكومات الإشراف والمتابعة ومن ذلك التوزيع العادل، ويُعد هذا جزءاً من العديد من المشروعات التي تنفذها الرابطة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج الإنسانية التي تلامس حاجة الشريحة المستهدفة حول العالم دون تمييز لدين أو عرق أو غيره؛ انطلاقاً من هدي الإسلام الرفيع الذي جاء رحمةً للعالمين في كل شيء.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري الشكر باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لباكستان.

وأثنى على الدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي على ما تقوم به من جهود مستمرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في باكستان.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، والملاحق مديرو المكاتب السعودية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان.

رابطة العالم الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للأسر المحتاجة.. رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان
سبق

دشّنت رابطة العالم الإسلامي عبر مكتبها الإقليمي في باكستان مشروع "كسوة الشتاء للأسر المحتاجة في باكستان".

وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر مكتب الرابطة في إسلام أباد بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي في تصريح بهذه المناسبة أن تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات ومتابعة من رابطة العالم الإسلامي لإغاثة آلاف الأسر المحتاجة والمتضررة من موجة البرد في أنحاء مختلفة من باكستان، بالتنسيق المباشر مع الحكومة الباكستانية، كما هو دأب الرابطة في جميع الدول، حيث تتولى الحكومات الإشراف والمتابعة ومن ذلك التوزيع العادل، ويُعد هذا جزءاً من العديد من المشروعات التي تنفذها الرابطة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج الإنسانية التي تلامس حاجة الشريحة المستهدفة حول العالم دون تمييز لدين أو عرق أو غيره؛ انطلاقاً من هدي الإسلام الرفيع الذي جاء رحمةً للعالمين في كل شيء.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري الشكر باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لباكستان.

وأثنى على الدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي على ما تقوم به من جهود مستمرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في باكستان.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، والملاحق مديرو المكاتب السعودية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
02:34 PM

للأسر المحتاجة.. رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان

رفع وزير الشؤون الدينية الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
269

دشّنت رابطة العالم الإسلامي عبر مكتبها الإقليمي في باكستان مشروع "كسوة الشتاء للأسر المحتاجة في باكستان".

وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر مكتب الرابطة في إسلام أباد بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي في تصريح بهذه المناسبة أن تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات ومتابعة من رابطة العالم الإسلامي لإغاثة آلاف الأسر المحتاجة والمتضررة من موجة البرد في أنحاء مختلفة من باكستان، بالتنسيق المباشر مع الحكومة الباكستانية، كما هو دأب الرابطة في جميع الدول، حيث تتولى الحكومات الإشراف والمتابعة ومن ذلك التوزيع العادل، ويُعد هذا جزءاً من العديد من المشروعات التي تنفذها الرابطة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج الإنسانية التي تلامس حاجة الشريحة المستهدفة حول العالم دون تمييز لدين أو عرق أو غيره؛ انطلاقاً من هدي الإسلام الرفيع الذي جاء رحمةً للعالمين في كل شيء.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري الشكر باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لباكستان.

وأثنى على الدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي على ما تقوم به من جهود مستمرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في باكستان.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، والملاحق مديرو المكاتب السعودية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,787
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة