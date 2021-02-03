للأسر المحتاجة.. رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كسوة الشتاء في باكستان

رفع وزير الشؤون الدينية الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل

دشّنت رابطة العالم الإسلامي عبر مكتبها الإقليمي في باكستان مشروع "كسوة الشتاء للأسر المحتاجة في باكستان".

وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر مكتب الرابطة في إسلام أباد بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري والأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي في تصريح بهذه المناسبة أن تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات ومتابعة من رابطة العالم الإسلامي لإغاثة آلاف الأسر المحتاجة والمتضررة من موجة البرد في أنحاء مختلفة من باكستان، بالتنسيق المباشر مع الحكومة الباكستانية، كما هو دأب الرابطة في جميع الدول، حيث تتولى الحكومات الإشراف والمتابعة ومن ذلك التوزيع العادل، ويُعد هذا جزءاً من العديد من المشروعات التي تنفذها الرابطة في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، وغيرها من البرامج الإنسانية التي تلامس حاجة الشريحة المستهدفة حول العالم دون تمييز لدين أو عرق أو غيره؛ انطلاقاً من هدي الإسلام الرفيع الذي جاء رحمةً للعالمين في كل شيء.

من جانبه، رفع وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري الشكر باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لباكستان.

وأثنى على الدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي على ما تقوم به من جهود مستمرة في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في باكستان.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية والمنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، والملاحق مديرو المكاتب السعودية التابعة لسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان.