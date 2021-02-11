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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

نائب أمير مكة يشيد بجهود الشرطة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

خلال استقباله اللواء "العتيبي" واستماعه لشرح عن أعمالهم بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي .

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالجهود المبذولة من الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لهذه الجائحة، وفق التوجيهات السامية التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة. وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود بهذا الشأن.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير مكة يشيد بجهود الشرطة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية
سبق

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي .

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالجهود المبذولة من الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لهذه الجائحة، وفق التوجيهات السامية التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة. وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود بهذا الشأن.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:09 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:50 PM

نائب أمير مكة يشيد بجهود الشرطة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

خلال استقباله اللواء "العتيبي" واستماعه لشرح عن أعمالهم بالمنطقة

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
0
766

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي .

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شرطة المنطقة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالجهود المبذولة من الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لهذه الجائحة، وفق التوجيهات السامية التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة. وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود بهذا الشأن.

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