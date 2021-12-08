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"الزكاة والجمارك" تبدأ في تقديم خدماتها للمسافرين على الطريق الرابط بين مع عُمان

الهيئة تنسق مع الجهات العاملة في المنفذ لضمان تحقيق انسيابية ومرونة بحركة التنقل

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، اليوم، في تقديم خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، وتيسير إجراءات حركة الشاحنات والمركبات، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التدشين المرحلي للمنفذ.

وتعمل الهيئة بتنسيق متواصل مع الجهات العاملة في المنفذ؛ وذلك لضمان تحقيق انسيابية ومرونة حركة التنقل بين البلدين الشقيقين، حيث أكملت الهيئة جميع استعداداتها للتدشين المرحلي للمنفذ الذي جرى إنجاز أعماله التشغيلية وتهيئته لخدمة العابرين في غضون 57 يومًا، بدأت بعد صدور التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين الشقيقين بالإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي بين البلدين.

ويتبع المنفذ إداريًّا للمنطقة الشرقية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4.428.776 م2، ويشتمل على منطقة الركاب ومنطقة الشحن (قدوم ومغادرة)، إضافةً إلى المنطقة الإدارية ومنطقة السكن المؤقت للموظفين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ 1700 مركبة يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يوميًّا.

وجاء تصميم المنفذ متوافقًا مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية في المعابر الحدودية "الذكية" من حيث الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا، حيث سيوفر جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والجمارك" تبدأ في تقديم خدماتها للمسافرين على الطريق الرابط بين مع عُمان
سبق

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، اليوم، في تقديم خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، وتيسير إجراءات حركة الشاحنات والمركبات، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التدشين المرحلي للمنفذ.

وتعمل الهيئة بتنسيق متواصل مع الجهات العاملة في المنفذ؛ وذلك لضمان تحقيق انسيابية ومرونة حركة التنقل بين البلدين الشقيقين، حيث أكملت الهيئة جميع استعداداتها للتدشين المرحلي للمنفذ الذي جرى إنجاز أعماله التشغيلية وتهيئته لخدمة العابرين في غضون 57 يومًا، بدأت بعد صدور التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين الشقيقين بالإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي بين البلدين.

ويتبع المنفذ إداريًّا للمنطقة الشرقية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4.428.776 م2، ويشتمل على منطقة الركاب ومنطقة الشحن (قدوم ومغادرة)، إضافةً إلى المنطقة الإدارية ومنطقة السكن المؤقت للموظفين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ 1700 مركبة يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يوميًّا.

وجاء تصميم المنفذ متوافقًا مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية في المعابر الحدودية "الذكية" من حيث الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا، حيث سيوفر جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
03:20 PM

"الزكاة والجمارك" تبدأ في تقديم خدماتها للمسافرين على الطريق الرابط بين مع عُمان

الهيئة تنسق مع الجهات العاملة في المنفذ لضمان تحقيق انسيابية ومرونة بحركة التنقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، اليوم، في تقديم خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، وتيسير إجراءات حركة الشاحنات والمركبات، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التدشين المرحلي للمنفذ.

وتعمل الهيئة بتنسيق متواصل مع الجهات العاملة في المنفذ؛ وذلك لضمان تحقيق انسيابية ومرونة حركة التنقل بين البلدين الشقيقين، حيث أكملت الهيئة جميع استعداداتها للتدشين المرحلي للمنفذ الذي جرى إنجاز أعماله التشغيلية وتهيئته لخدمة العابرين في غضون 57 يومًا، بدأت بعد صدور التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين الشقيقين بالإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي بين البلدين.

ويتبع المنفذ إداريًّا للمنطقة الشرقية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4.428.776 م2، ويشتمل على منطقة الركاب ومنطقة الشحن (قدوم ومغادرة)، إضافةً إلى المنطقة الإدارية ومنطقة السكن المؤقت للموظفين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ 1700 مركبة يوميًا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يوميًّا.

وجاء تصميم المنفذ متوافقًا مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية في المعابر الحدودية "الذكية" من حيث الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا، حيث سيوفر جميع السُبل لتحقيق انسيابية الحركة.

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