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أمين الاتحاد الآسيوي: عودة قريبة لكرة القدم في القارة

أكد ضرورة الانتظار لاستئناف الدوريات المحلية

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الماليزي" دايتو ويندسور جون أن عودة منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم قريبة، لكن يجب الانتظار لاستئناف البطولات المحلية.

وقال "سورجون": نقترب من عودة كرة القدم، ويجب أن ننتظر أولاً عودة كل الدوريات المحلية.

وأضاف: هناك مفاوضات حول موعد الاستئناف، والمحادثات ما زالت مستمرة بخصوص تغيير شكل ونظام بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بدلاً من "ذهاب وإياب"؛ لتفادي انتقال العدوى.

وأضاف: ندرك أن أصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية، ولاعبونا متحمسون للعودة إلى الملعب لإمتاع الجماهير، لكن وكما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى.

وبدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها؛ إثر توقّف بدأ في مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفاً حتى الآن.

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية، بسبب "كوفيد-19".

ومن الدول الـ 12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة التي عادت بطولتها المحلية، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في يونيو ويوليو، فيما من المقرر أن يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر المقبل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أمين الاتحاد الآسيوي: عودة قريبة لكرة القدم في القارة
سبق

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الماليزي" دايتو ويندسور جون أن عودة منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم قريبة، لكن يجب الانتظار لاستئناف البطولات المحلية.

وقال "سورجون": نقترب من عودة كرة القدم، ويجب أن ننتظر أولاً عودة كل الدوريات المحلية.

وأضاف: هناك مفاوضات حول موعد الاستئناف، والمحادثات ما زالت مستمرة بخصوص تغيير شكل ونظام بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بدلاً من "ذهاب وإياب"؛ لتفادي انتقال العدوى.

وأضاف: ندرك أن أصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية، ولاعبونا متحمسون للعودة إلى الملعب لإمتاع الجماهير، لكن وكما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى.

وبدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها؛ إثر توقّف بدأ في مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفاً حتى الآن.

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية، بسبب "كوفيد-19".

ومن الدول الـ 12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة التي عادت بطولتها المحلية، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في يونيو ويوليو، فيما من المقرر أن يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر المقبل.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:12 PM

أمين الاتحاد الآسيوي: عودة قريبة لكرة القدم في القارة

أكد ضرورة الانتظار لاستئناف الدوريات المحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الماليزي" دايتو ويندسور جون أن عودة منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم قريبة، لكن يجب الانتظار لاستئناف البطولات المحلية.

وقال "سورجون": نقترب من عودة كرة القدم، ويجب أن ننتظر أولاً عودة كل الدوريات المحلية.

وأضاف: هناك مفاوضات حول موعد الاستئناف، والمحادثات ما زالت مستمرة بخصوص تغيير شكل ونظام بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بدلاً من "ذهاب وإياب"؛ لتفادي انتقال العدوى.

وأضاف: ندرك أن أصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية، ولاعبونا متحمسون للعودة إلى الملعب لإمتاع الجماهير، لكن وكما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى.

وبدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها؛ إثر توقّف بدأ في مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفاً حتى الآن.

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية، بسبب "كوفيد-19".

ومن الدول الـ 12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة التي عادت بطولتها المحلية، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في يونيو ويوليو، فيما من المقرر أن يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر المقبل.

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