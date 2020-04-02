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"كورونا" ينقض على حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" .. والبحرية تجلي بحارتها

على متنها أسلحة وذخائر وطائرات باهظة الثمن

تجلي البحرية الأمريكية آلاف البحارة من حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية "يو اس اس ثيودور روزفلت" في غوام، في غرب المحيط الهادي، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد، على متنها يهدد حياة الطاقم، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وأوضحت البحرية الأمريكية أنها سجلت حتى الآن 93 إصابة بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات البالغ عددهم نحو 4800 فرد.

من جهة أخرى، بيّن وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي في واشنطن، أنه جرى إخلاء ما يقارب 1000 من أفراد الطاقم.

وأضاف أن هذا العدد سيرتفع إلى 2700 في غضون يومين، وبشكل أكبر لاحقًا.

وأشار إلى أن هذه السفينة على متنها أسلحة وذخائر وطائرات باهظة الثمن ولديها محطة للطاقة النووية.

وذكر مسؤولون في "البنتاغون" أنهم يعدون بسرعة غرفًا فندقية في جزيرة في المحيط الهادي لاستقبال العديد من الأفراد، بينما يجهزون طاقمًا أساسيًا من بحارة السفينة غير المصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقض على حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" .. والبحرية تجلي بحارتها
سبق

تجلي البحرية الأمريكية آلاف البحارة من حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية "يو اس اس ثيودور روزفلت" في غوام، في غرب المحيط الهادي، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد، على متنها يهدد حياة الطاقم، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وأوضحت البحرية الأمريكية أنها سجلت حتى الآن 93 إصابة بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات البالغ عددهم نحو 4800 فرد.

من جهة أخرى، بيّن وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي في واشنطن، أنه جرى إخلاء ما يقارب 1000 من أفراد الطاقم.

وأضاف أن هذا العدد سيرتفع إلى 2700 في غضون يومين، وبشكل أكبر لاحقًا.

وأشار إلى أن هذه السفينة على متنها أسلحة وذخائر وطائرات باهظة الثمن ولديها محطة للطاقة النووية.

وذكر مسؤولون في "البنتاغون" أنهم يعدون بسرعة غرفًا فندقية في جزيرة في المحيط الهادي لاستقبال العديد من الأفراد، بينما يجهزون طاقمًا أساسيًا من بحارة السفينة غير المصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:42 PM

"كورونا" ينقض على حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" .. والبحرية تجلي بحارتها

على متنها أسلحة وذخائر وطائرات باهظة الثمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجلي البحرية الأمريكية آلاف البحارة من حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية "يو اس اس ثيودور روزفلت" في غوام، في غرب المحيط الهادي، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد، على متنها يهدد حياة الطاقم، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وأوضحت البحرية الأمريكية أنها سجلت حتى الآن 93 إصابة بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات البالغ عددهم نحو 4800 فرد.

من جهة أخرى، بيّن وزير البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي في واشنطن، أنه جرى إخلاء ما يقارب 1000 من أفراد الطاقم.

وأضاف أن هذا العدد سيرتفع إلى 2700 في غضون يومين، وبشكل أكبر لاحقًا.

وأشار إلى أن هذه السفينة على متنها أسلحة وذخائر وطائرات باهظة الثمن ولديها محطة للطاقة النووية.

وذكر مسؤولون في "البنتاغون" أنهم يعدون بسرعة غرفًا فندقية في جزيرة في المحيط الهادي لاستقبال العديد من الأفراد، بينما يجهزون طاقمًا أساسيًا من بحارة السفينة غير المصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

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