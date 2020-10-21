"التوغو" تسجّل 14 إصابة جديدة بـ "كورونا"

سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.
سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.
سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.
سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.