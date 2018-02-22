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الخرج.. مدير صحة الرياض يدشن التقييم الإلكتروني لبرنامج تكون الخثرات الوريدية

بمستشفى الملك خالد.. ويساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لسلامة المرضى

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري صباح اليوم في مكتبه "برنامج التقييم الإلكتروني" الخاص بتقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية، كذلك وحدة التثقيف الخاصة به، وبرنامج المراجعة الأسبوعية لمؤشرات الأداء، والذي نفذه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقبل بداية التدشين تحدث مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور عن أهداف هذه البرامج وعن الأفكار المبتكرة في آلية تنفيذها، والمتمثلة في الربط الإلكتروني مع ملفات المرضى داخل المسشفى.

كما أشار "الممخور" إلى أهم النتائج التي تحققها هذه الآليات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة من أجل سلامة المرضى، ورفع جودة الأداء بالمستشفى.

عقبها قدم الدكتور محمد إبراهيم عرضاً مرئياً مفصل عن آلية تنفيذ التقييم الإلكتروني لبرنامج تقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية داخل المستشفى، كذلك الآلية التقييم الأسبوعي لمؤشرات الأداء.

ومن جانبه فقد أبدى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري إعجابه الشديد بما شاهده من تطبيق للآليات الجديدة، وأوصى بتعميم تطبيقها على كافة مستشفيات المنطقة، للمساهمة في تحسين الخدمة.

وقدم "الدوسري" شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وإلى كافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة على حرصها على تطبيق وترجمة اهتمامات وزارة الصحة على أرض الواقع بطرق إبداعية ومبتكرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأفكار الإبداعية تساهم بشكل كبير في رفع درجة الأداء ودرجة الجودة وضمان سلامة المرضى، والتي بدورها ستسهم إيجابياً في الوصول لرضا المستفيد الكامل من الخدمات الصحية المقدمة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أولت اهتماماً خاصاً ببرنامج "تكون الخثرات الدموية الوريدية"، فقامت بفرض تقييم خاص للمرضى المنومين بالمستشفيات للكشف عن درجة الخطورة المتوقعه لحدوث هذا المرض، نظراً لخطورته على حياة الإنسان وكونه واحداً من أهم أسباب الوفاة داخل المستشفيات.

حضر حفل التدشين مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة ومدير إدارة المراجعة الإلكلينكية ومؤشرات الأداء بصحة الرياض الدكتور أنس بخيت.

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الخرج.. مدير صحة الرياض يدشن التقييم الإلكتروني لبرنامج تكون الخثرات الوريدية
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري صباح اليوم في مكتبه "برنامج التقييم الإلكتروني" الخاص بتقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية، كذلك وحدة التثقيف الخاصة به، وبرنامج المراجعة الأسبوعية لمؤشرات الأداء، والذي نفذه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقبل بداية التدشين تحدث مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور عن أهداف هذه البرامج وعن الأفكار المبتكرة في آلية تنفيذها، والمتمثلة في الربط الإلكتروني مع ملفات المرضى داخل المسشفى.

كما أشار "الممخور" إلى أهم النتائج التي تحققها هذه الآليات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة من أجل سلامة المرضى، ورفع جودة الأداء بالمستشفى.

عقبها قدم الدكتور محمد إبراهيم عرضاً مرئياً مفصل عن آلية تنفيذ التقييم الإلكتروني لبرنامج تقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية داخل المستشفى، كذلك الآلية التقييم الأسبوعي لمؤشرات الأداء.

ومن جانبه فقد أبدى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري إعجابه الشديد بما شاهده من تطبيق للآليات الجديدة، وأوصى بتعميم تطبيقها على كافة مستشفيات المنطقة، للمساهمة في تحسين الخدمة.

وقدم "الدوسري" شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وإلى كافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة على حرصها على تطبيق وترجمة اهتمامات وزارة الصحة على أرض الواقع بطرق إبداعية ومبتكرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأفكار الإبداعية تساهم بشكل كبير في رفع درجة الأداء ودرجة الجودة وضمان سلامة المرضى، والتي بدورها ستسهم إيجابياً في الوصول لرضا المستفيد الكامل من الخدمات الصحية المقدمة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أولت اهتماماً خاصاً ببرنامج "تكون الخثرات الدموية الوريدية"، فقامت بفرض تقييم خاص للمرضى المنومين بالمستشفيات للكشف عن درجة الخطورة المتوقعه لحدوث هذا المرض، نظراً لخطورته على حياة الإنسان وكونه واحداً من أهم أسباب الوفاة داخل المستشفيات.

حضر حفل التدشين مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة ومدير إدارة المراجعة الإلكلينكية ومؤشرات الأداء بصحة الرياض الدكتور أنس بخيت.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
03:28 PM

الخرج.. مدير صحة الرياض يدشن التقييم الإلكتروني لبرنامج تكون الخثرات الوريدية

بمستشفى الملك خالد.. ويساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لسلامة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري صباح اليوم في مكتبه "برنامج التقييم الإلكتروني" الخاص بتقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية، كذلك وحدة التثقيف الخاصة به، وبرنامج المراجعة الأسبوعية لمؤشرات الأداء، والذي نفذه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقبل بداية التدشين تحدث مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور عن أهداف هذه البرامج وعن الأفكار المبتكرة في آلية تنفيذها، والمتمثلة في الربط الإلكتروني مع ملفات المرضى داخل المسشفى.

كما أشار "الممخور" إلى أهم النتائج التي تحققها هذه الآليات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة من أجل سلامة المرضى، ورفع جودة الأداء بالمستشفى.

عقبها قدم الدكتور محمد إبراهيم عرضاً مرئياً مفصل عن آلية تنفيذ التقييم الإلكتروني لبرنامج تقييم تكون الخثرات الدموية الوريدية داخل المستشفى، كذلك الآلية التقييم الأسبوعي لمؤشرات الأداء.

ومن جانبه فقد أبدى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري إعجابه الشديد بما شاهده من تطبيق للآليات الجديدة، وأوصى بتعميم تطبيقها على كافة مستشفيات المنطقة، للمساهمة في تحسين الخدمة.

وقدم "الدوسري" شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وإلى كافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة على حرصها على تطبيق وترجمة اهتمامات وزارة الصحة على أرض الواقع بطرق إبداعية ومبتكرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الأفكار الإبداعية تساهم بشكل كبير في رفع درجة الأداء ودرجة الجودة وضمان سلامة المرضى، والتي بدورها ستسهم إيجابياً في الوصول لرضا المستفيد الكامل من الخدمات الصحية المقدمة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أولت اهتماماً خاصاً ببرنامج "تكون الخثرات الدموية الوريدية"، فقامت بفرض تقييم خاص للمرضى المنومين بالمستشفيات للكشف عن درجة الخطورة المتوقعه لحدوث هذا المرض، نظراً لخطورته على حياة الإنسان وكونه واحداً من أهم أسباب الوفاة داخل المستشفيات.

حضر حفل التدشين مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة ومدير إدارة المراجعة الإلكلينكية ومؤشرات الأداء بصحة الرياض الدكتور أنس بخيت.

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