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"كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط

النادي استجاب وعرَض مليونيْ دولار لشراء اللاعب

كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.

وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.

وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط
سبق

كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.

وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.

وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
03:39 PM

"كولو كولو" التشيلي يرفض إعارة لاعبه لـ"النصر" ويشترط البيع فقط

النادي استجاب وعرَض مليونيْ دولار لشراء اللاعب

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية تشيلية، أن اللاعب الدولي في صفوف منتخب تشيلي ونادي كولو كولو، قد تلقى عرضًا مليونيًّا للانضمام لصفوف النصر السعودي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "onefootball"؛ فإن عرض النادي السعودي يبلغ مليونيْ دولار لنادي كولو كولو التشيلي للتخلي عن اللاعب.

وبحسب الصحيفة؛ فإن النصر قد عرض ضم اللاعب بنظام الإعارة؛ لكن النادي التشيلي رفض ووافق على مبدأ البيع فقط.

وينتظر النصراويون رد إدارة النادي التشيلي بشأن اللاعب البالغ من العمر نحو 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المحور.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,044
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,879
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,576
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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