الاحتياج شحيح والعجز كبير.. خريجو إدارة الأعمال: "نظرة يا وزير التعليم"

قالوا: موادنا تُسند لغير المختصين برغم نظام المقررات.. "7 وظائف.. كيف؟"

طالَبَ خريجو وخريجات قسم إدارة الأعمال الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، بتوظيفهم، وأهابوا في هذا الصدد بوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، النظر في موضوعهم، من خلال وسم#زياده_احتياج_معلمات_الاداره.

وتظلّم الخريجون في تصريحات عبر "سبق"، من ضعف احتياجهم في التدريس، وإسناد موادهم لمعلمي ومعلمات التخصصات الأخرى.

ولفتوا إلى أنه كما هو موضح بالتعاميم السابقة لدى الوزارة، أن المواد المهارية والعلوم الإدارية مسندة كتخصص رئيسي لمعلمي ومعلمات متخصصين في مجال علم الإدارة من حملة بكالوريس "إدارة" و"إدارة واقتصاد" أو بكالوريس "علوم إدارية"؛ لذلك الاحتياج يجب أن يكون منهم.

وأشار الخريجون إلى أن الخطة الدراسية ‫#لنظام_المقررات تميزت بوجود مقررات ‫#للعلوم_الإدارية، تحقق هدفاً رئيسياً من الأهداف، وهو تهيئة الطالبات لسوق العمل وإعدادهن للحياة، وعددها أربعة مقررات؛ اثنان منها متقدمة جداً وبشكل قاطع لن تتحقق أهدافها ما لم تدرسها فئة متخصصة بالإدارة والاقتصاد، ومع الأسف لا يوجد احتياج للتخصص ولأسباب نجهلها، ويتم إسناد تدريسها لمعلمات من تخصصات أخرى.

وتابعت الخريجات: "عند تطبيقنا بالمدارس أثناء دارسة الدبلوم التربوي ؛‏وجدنا معلمات من تخصصات لا تمتّ بصلة للإدارة بسبب العجز؛ الأمر الذي يثير الاستغراب كيف يتم إسناد تدريس مقررات العلوم المهارية والإدارية للمرشدة الطلابية؟! فنحن نحمل مؤهل بكالوريس إدارة ودبلوم تربوي، ونحن أولى بتدريس مقررات العلوم الإدارية والمهارية، وفي حين أننا نتوقع زيادة الاحتياج لتخصصنا باعتماد نظام المقررات لجميع الثانويات بالمملكة، صُعقنا بعدد احتياج لا يذكر؛ علماً بأن جميع المؤشرات تدل على زيادة الاحتياج وليس العكس.

ولفتوا إلى وجود تعميم من الوزارة، يقر بتكليف معلمي علم النفس والاجتماع والمكتبة والبحث والاجتماعيات في حال وجود عجز بالكادر التعليمي لتخصصات العلوم الإدارية، وهذا دليل قاطع على أن العجز موجود؛ متسائلين: لماذا الاحتياج شحيح ويوجد كل هذا العجز؟

وعبّروا عن أملهم في الوزير الجديد قائلين: نرجو من وزير التعليم "آل الشيخ"، زيادة الاحتياج أسوة باحتياجات التخصصات الأخرى؛ ولا سيما أن الأعداد كبيرة متكدسة من خريجات وخريجي قسم إدارة الأعمال بجميع التخصصات، وأن تتم المفاضلة بين التخصصات المسموح لها بالتقديم لهذه الوظيفة عن طريق الأعلى نقاطاً كما هو متعارف عليه في نظام الترشيح في الخدمة.

وقالوا: الأدهى والأمرّ من ذلك، أن يأتي احتياج مقرر "الإدارة" للنساء بـ4 وظائف على مستوى السعودية فقط، والرجال (3) في جميع قطاعات التعليم، وتكليف غير المتخصص.

وأضاف معلم الإدارة عثمان العطاوي قائلاً: الاحتياج المطروح لا يمثل الاحتياج الفعلي بالمدارس؛ وخصوصاً مع التوسع في نظام المقررات؛ فهناك احتياج لتخصص الإدارة وفروعها.

وأضاف معلم الإدارة عبدالله وهو في التعليم منذ سبع سنوات: في الميدان الكل يعلم حالياً بأن المدارس الثانوية تحولت إلى نظام مقررات؛ بما يعني أنه يوجد مواد عديدة تحتاج لمتخصصين في علم (الإدارة). وهذا ما لا نشاهده في الميدان، الاحتياج قليل جداً ويزداد قلة بشكل كبير كل سنة.. لماذا؟

وتابع: الإجابة بكل بساطة هي: تكليف معلمي علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهم بمواد الإدارة (تربية مهنية، علوم إدارية، مهارات إدارية)! لماذا تكليف وزيادة نصاب، وخريجو التخصص ينتظرون فرصتهم؟!

وأضافت عهد الزهراني: وهي إحدى خريجات التخصص المؤهلات تربوياً: يوجد أربع مواد تدرّس في المرحلة الثانوية للعلوم الإدارية والمهارية؛ فمن غير المعقول أن يسند تدريسها لمعلمات غير متخصصات في مجال الإدارة، والاحتياج في كل سنة أقل من سابقتها، وأعداد الخريجات في ازدياد.

وتقول الخريجة جواهر القحطاني: من يعطي مقررات الإدارة من غير التخصص؛ يحذف الكثير من الدروس بتلك الحجة!

وأضافت الخريجة أماني الجهني قائلة: الشح الشديد في احتياج تخصص الإدارة وتهميشه بالاحتياج السنوي، وإتاحة تدريس مواد الإدارة للتخصصات الأخرى.. نتمنى في المفاضلة القادمة وبعد قرار اعتماد نظام المقررات في الثانويات، زيادة احتياج تخصص الإدارة؛ فلقد أصبحت الحاجة ملحّة أكثر لتحقيق رؤية 2030.

وأضافت الخريجة غفران الرويلي: الإدارة من أكثر التخصصات مواكبة لرؤية ٢٠٣٠، ولقد عمم نظام المقررات ولكن بالمدارس يتم إسناد مواد الإدارة بمعلمات غير متخصصات في الإدارة، وهذا يخل بعملية مخرجات التعليم.

ورأت الخريجة أشواق عبدالرحمن أنه بزيادة احتياج تخصص الإدارة يفتح المجال للمؤهلين، ويتم وضعهم في المكان المناسب، كما يضمن سير الخطط التعليمية وسلامة المخرجات.

وعبرت الخريجة لطيفة محمد، عن أمنيتها بزيادة احتياج الخريجين والخريجات؛ مشيرة إلى أن الوظائف المطروحة شحيحة جداً، والواقع غير ذلك تماماً فمعلمات غير متخصصات تسند لهن مواد مهمة، ومعلمات قليلات، وضغط في تدريس المناهج.. ونحن مؤهلات، ونريد الإنصاف.

وختمت الخريجة إيمان زيد: نرجو النظر في تخصصنا المظلوم منذ أعوام، وزيادة احتياجه بما يلائم الاحتياج الفعلي في الميدان التعليمي.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالبات وتساؤلات الخريجين للمعنيين بوزارة التعليم، وأوضح في هذا الصدد مصدر مختص بالوزارة، أنه سوف يتم العمل على حساب الاحتياج حسب الوظائف المتاحة.

وأضاف: "نعلم أن تخصص الإدارة سوف يحتاج إلى معلمين متخصصين في الإدارة للسنوات القادمة"؛ مردفاً: نود أن نوضح بعض النقاط؛ أنه سوف يكتمل تطبيق نظام المقررات للعام القادم في جميع المدارس الثانوية إن شاء الله، وأغلب مواد الإدارة في الخطة في المسار الإنساني والإقبال عليه محدود وبعض الثانويات لا يوجد بها مسار إنساني، وبعض مواد الإدارة اختيارية، ومادة التربية المهنية يمكن أن يدرسها المعلمون في تخصصات مختلفة، ويوجد في الميدان معلمون متخصصون في الإدارة، وسوف يتم دراسة الاحتياج حسب الوظائف المتاحة.