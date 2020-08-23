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خبير عقاقير يوصي بـ"العسل والليمون" لعلاج "التهاب اللوزتين"

يُتغرغر به بمعدل 3 مرات يوميًّا

أوصى أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، باستعمال العسل النقي وبعض الإضافات لتخفيف التهاب اللوزتين الشديد.

وتفصيلاً: فقد أوضح الدكتور القحطاني أنه يمكن لتخفيف التهاب اللوزتين؛ استعمال مزيج من ملء ملعقة من العسل النقي، يضاف إلى نصف كوب ماء مغلي، ويُعصر عليه ليمونة واحدة، وتُمزج هذه المكونات جيدًا ثم يتغرغر به المصاب بالتهاب اللّوز بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأضاف أن من شأن ذلك الخليط المساهمة في تخفيف التهاب اللوزتين شديد الوطأة.

أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير عقاقير يوصي بـ"العسل والليمون" لعلاج "التهاب اللوزتين"
سبق

أوصى أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، باستعمال العسل النقي وبعض الإضافات لتخفيف التهاب اللوزتين الشديد.

وتفصيلاً: فقد أوضح الدكتور القحطاني أنه يمكن لتخفيف التهاب اللوزتين؛ استعمال مزيج من ملء ملعقة من العسل النقي، يضاف إلى نصف كوب ماء مغلي، ويُعصر عليه ليمونة واحدة، وتُمزج هذه المكونات جيدًا ثم يتغرغر به المصاب بالتهاب اللّوز بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأضاف أن من شأن ذلك الخليط المساهمة في تخفيف التهاب اللوزتين شديد الوطأة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:37 PM

خبير عقاقير يوصي بـ"العسل والليمون" لعلاج "التهاب اللوزتين"

يُتغرغر به بمعدل 3 مرات يوميًّا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,073

أوصى أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، باستعمال العسل النقي وبعض الإضافات لتخفيف التهاب اللوزتين الشديد.

وتفصيلاً: فقد أوضح الدكتور القحطاني أنه يمكن لتخفيف التهاب اللوزتين؛ استعمال مزيج من ملء ملعقة من العسل النقي، يضاف إلى نصف كوب ماء مغلي، ويُعصر عليه ليمونة واحدة، وتُمزج هذه المكونات جيدًا ثم يتغرغر به المصاب بالتهاب اللّوز بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأضاف أن من شأن ذلك الخليط المساهمة في تخفيف التهاب اللوزتين شديد الوطأة.

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