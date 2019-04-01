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جدة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق "كوديرات".. هنا تفاصيل عن جريمتها

"نيجيرية الجنسية" والداخلية نفّذت وأصدرت بيانًا أنهته متوعدة بالعقاب الشرعي

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بجانية "نيجيرية الجنسية" في محافظة جدة، كان قد قُبض عليها عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربة كوكايين مخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقَطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعوة/ كوديرات أديسولا أفولابي -نيجيرية الجنسية- عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بما نُسب إليها، وبإحالتها إلى المحكمة صدَر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليها شرعًا، والحكم بقتلها تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانية/ كوديرات أديسولا أفولابي، اليوم الاثنين 25/ 7/ 1440هـ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق "كوديرات".. هنا تفاصيل عن جريمتها
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بجانية "نيجيرية الجنسية" في محافظة جدة، كان قد قُبض عليها عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربة كوكايين مخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقَطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعوة/ كوديرات أديسولا أفولابي -نيجيرية الجنسية- عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بما نُسب إليها، وبإحالتها إلى المحكمة صدَر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليها شرعًا، والحكم بقتلها تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانية/ كوديرات أديسولا أفولابي، اليوم الاثنين 25/ 7/ 1440هـ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:39 PM

جدة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق "كوديرات".. هنا تفاصيل عن جريمتها

"نيجيرية الجنسية" والداخلية نفّذت وأصدرت بيانًا أنهته متوعدة بالعقاب الشرعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بجانية "نيجيرية الجنسية" في محافظة جدة، كان قد قُبض عليها عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهربة كوكايين مخدر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقَطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعوة/ كوديرات أديسولا أفولابي -نيجيرية الجنسية- عند قيامها بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بما نُسب إليها، وبإحالتها إلى المحكمة صدَر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليها شرعًا، والحكم بقتلها تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانية/ كوديرات أديسولا أفولابي، اليوم الاثنين 25/ 7/ 1440هـ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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