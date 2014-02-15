النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعة" تطلق خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لضمان تحقيق عدالة المنافسة

لضمان تحقيق عدالة المنافسة وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة رقمية للإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي؛ لضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع منتجات الصناعة التحويلية.

وتأتي خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" التي تُقدّم ضمن الخدمات التي تقدمها منصة "ابتداء" استمرارًا لمشروع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في جميع مبادراتها وأعمالها بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، ولإيجاد منصة واحدة تستقبل بلاغات المنافسة غير العادلة، وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن تعزيز عدالة المنافسة ومشتقاتها، ويمكن الاطلاع على الخدمة والاستفادة منها عبر الرابط: https://internal.mim.gov.sa/connect-with-us/reports_service.

وتستهدف وكالة التمكين الصناعي المعنية بالخدمة ضمان عدالة المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تشمل المنافسة غير العادلة أنواع المخالفات لالتزامات الدول في منظمة التجارة العالمية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة للإبلاغ عن هذه الممارسات؛ ومنها: الإغراق، والزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى الدعم، وعدم مطابقة المواصفات واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن الواردات المخالفة لمعايير المنشأ، وغيرها مما يدخل في إطار المنافسة غير العادلة.

وتتضمّن آلية التعامل مع بلاغات السلع والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة، استلام الطلب عبر الخدمة الرقمية، ثم تمريره لوحدة فرز البلاغات التي تحيل كل بلاغ للإدارة المختصة عنه؛ لتتم دراسة الطلب وتحليله ومعالجته مع الجهات ذات العلاقة مباشرة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ على المنتجات المتضررة، وقياس الأثر.

وتقدم الوزارة عبر منصتها الرقميّة عددًا من الخدمات تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها بشكل مباشر، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى ما يزيد على 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة، لتشمل مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتسهم الخدمات الرقمية للوزارة في تسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، كما توفّر الكثير من الوقت والجهد لخدمة المستثمرين الصناعيين، وتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز التنافسية.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة" تطلق خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لضمان تحقيق عدالة المنافسة
سبق

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة رقمية للإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي؛ لضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع منتجات الصناعة التحويلية.

وتأتي خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" التي تُقدّم ضمن الخدمات التي تقدمها منصة "ابتداء" استمرارًا لمشروع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في جميع مبادراتها وأعمالها بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، ولإيجاد منصة واحدة تستقبل بلاغات المنافسة غير العادلة، وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن تعزيز عدالة المنافسة ومشتقاتها، ويمكن الاطلاع على الخدمة والاستفادة منها عبر الرابط: https://internal.mim.gov.sa/connect-with-us/reports_service.

وتستهدف وكالة التمكين الصناعي المعنية بالخدمة ضمان عدالة المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تشمل المنافسة غير العادلة أنواع المخالفات لالتزامات الدول في منظمة التجارة العالمية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة للإبلاغ عن هذه الممارسات؛ ومنها: الإغراق، والزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى الدعم، وعدم مطابقة المواصفات واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن الواردات المخالفة لمعايير المنشأ، وغيرها مما يدخل في إطار المنافسة غير العادلة.

وتتضمّن آلية التعامل مع بلاغات السلع والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة، استلام الطلب عبر الخدمة الرقمية، ثم تمريره لوحدة فرز البلاغات التي تحيل كل بلاغ للإدارة المختصة عنه؛ لتتم دراسة الطلب وتحليله ومعالجته مع الجهات ذات العلاقة مباشرة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ على المنتجات المتضررة، وقياس الأثر.

وتقدم الوزارة عبر منصتها الرقميّة عددًا من الخدمات تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها بشكل مباشر، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى ما يزيد على 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة، لتشمل مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتسهم الخدمات الرقمية للوزارة في تسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، كما توفّر الكثير من الوقت والجهد لخدمة المستثمرين الصناعيين، وتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز التنافسية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:38 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:02 PM

"الصناعة" تطلق خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لضمان تحقيق عدالة المنافسة

لضمان تحقيق عدالة المنافسة وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
368

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة رقمية للإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي؛ لضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع منتجات الصناعة التحويلية.

وتأتي خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" التي تُقدّم ضمن الخدمات التي تقدمها منصة "ابتداء" استمرارًا لمشروع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في جميع مبادراتها وأعمالها بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، ولإيجاد منصة واحدة تستقبل بلاغات المنافسة غير العادلة، وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن تعزيز عدالة المنافسة ومشتقاتها، ويمكن الاطلاع على الخدمة والاستفادة منها عبر الرابط: https://internal.mim.gov.sa/connect-with-us/reports_service.

وتستهدف وكالة التمكين الصناعي المعنية بالخدمة ضمان عدالة المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تشمل المنافسة غير العادلة أنواع المخالفات لالتزامات الدول في منظمة التجارة العالمية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة للإبلاغ عن هذه الممارسات؛ ومنها: الإغراق، والزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى الدعم، وعدم مطابقة المواصفات واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن الواردات المخالفة لمعايير المنشأ، وغيرها مما يدخل في إطار المنافسة غير العادلة.

وتتضمّن آلية التعامل مع بلاغات السلع والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة، استلام الطلب عبر الخدمة الرقمية، ثم تمريره لوحدة فرز البلاغات التي تحيل كل بلاغ للإدارة المختصة عنه؛ لتتم دراسة الطلب وتحليله ومعالجته مع الجهات ذات العلاقة مباشرة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ على المنتجات المتضررة، وقياس الأثر.

وتقدم الوزارة عبر منصتها الرقميّة عددًا من الخدمات تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها بشكل مباشر، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى ما يزيد على 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة، لتشمل مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتسهم الخدمات الرقمية للوزارة في تسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، كما توفّر الكثير من الوقت والجهد لخدمة المستثمرين الصناعيين، وتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز التنافسية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة