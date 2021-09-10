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الهلال يتأهب لـ"الاستقلال" بمناورة وجُمل تكتيكية.. والفرج يؤدي مرانًا لياقيًّا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "الاستقلال الإيراني" مساء يوم الاثنين ضمن الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وفرض المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" جُملاً تكتيكية على جزء من الملعب قبل أن يختتم المدرب البرتغالي مران اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وقد أدى قائد الفريق "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًّا في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن نافل". وستغادر بعثة الفريق مساء غد السبت إلى مدينة دبي الإماراتية.

ويواجه الهلال فريق الاستقلال الإيراني في الدور ثُمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م في الثالث عشر من الشهر الحالي على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتأهب لـ"الاستقلال" بمناورة وجُمل تكتيكية.. والفرج يؤدي مرانًا لياقيًّا
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "الاستقلال الإيراني" مساء يوم الاثنين ضمن الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وفرض المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" جُملاً تكتيكية على جزء من الملعب قبل أن يختتم المدرب البرتغالي مران اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وقد أدى قائد الفريق "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًّا في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن نافل". وستغادر بعثة الفريق مساء غد السبت إلى مدينة دبي الإماراتية.

ويواجه الهلال فريق الاستقلال الإيراني في الدور ثُمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م في الثالث عشر من الشهر الحالي على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:07 PM

الهلال يتأهب لـ"الاستقلال" بمناورة وجُمل تكتيكية.. والفرج يؤدي مرانًا لياقيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره "الاستقلال الإيراني" مساء يوم الاثنين ضمن الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وفرض المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" جُملاً تكتيكية على جزء من الملعب قبل أن يختتم المدرب البرتغالي مران اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وقد أدى قائد الفريق "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًّا في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن نافل". وستغادر بعثة الفريق مساء غد السبت إلى مدينة دبي الإماراتية.

ويواجه الهلال فريق الاستقلال الإيراني في الدور ثُمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م في الثالث عشر من الشهر الحالي على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

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