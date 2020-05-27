حصيلة وفيات كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 37.460
تسجيل 412 حالة جديدة
ارتفعت الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفًا و460، بحسب ما أفاد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"رويترز": ففي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.
فيروس كورونا الجديد
حصيلة وفيات كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 37.460
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-27
ارتفعت الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفًا و460، بحسب ما أفاد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"رويترز": ففي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:01 PM
حصيلة وفيات كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 37.460
تسجيل 412 حالة جديدة
ارتفعت الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفًا و460، بحسب ما أفاد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"رويترز": ففي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.