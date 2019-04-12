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تحذيرات تتجدد من الكارثة العائمة.. الحوثيون يستخدمون "صافر" للابتزاز

تحمل أكثر من مليون برميل نفط.. ومخاوف من إصابة 6 ملايين شخص بالتسمم

تتجاهل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قرار مجلس الأمن الدولي 2511 بضرورة صيانة خزان صافر النفطي العائم مما يجدد التحذيرات من كارثة ستحل بسببه.

وتجددت المخاوف من انفجار السفينة بعد خروجها عن الخدمة مما قد يخلف دمارًا في البيئة بالحديدة، حيث ستضطر المنظمات لمغادرة الحديدة وسط مخاوف من إصابة 6 ملايين شخص بالتسمم حال انفجار الخزان .

ولم يقتصر تهديد ميليشيا الحوثي على تلك المنطقة التي تتواجد بها "صافر"، بل يصل إلى خطوط الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر عبر تهديدها بقصف صافر الخزان العائم الذي يحمل ما يزيد عن مليون برميل نفطي.

وكان قرار مجلس الأمن ٢٥١١ أدان رفض ميليشيا الحوثي صيانة صافر وحذّر من كارثة بيئية قد تنتج عن الخزان العائم، خصوصًا أنه قد يؤدي تسرب كميات النفط من الخزان إلى تهديد الحياة الفطرية وأرزاق الصيادين.

ميليشيات الحوثي الإرهابية إيران مجلس الأمن الدولي

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تحذيرات تتجدد من الكارثة العائمة.. الحوثيون يستخدمون "صافر" للابتزاز
سبق

تتجاهل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قرار مجلس الأمن الدولي 2511 بضرورة صيانة خزان صافر النفطي العائم مما يجدد التحذيرات من كارثة ستحل بسببه.

وتجددت المخاوف من انفجار السفينة بعد خروجها عن الخدمة مما قد يخلف دمارًا في البيئة بالحديدة، حيث ستضطر المنظمات لمغادرة الحديدة وسط مخاوف من إصابة 6 ملايين شخص بالتسمم حال انفجار الخزان .

ولم يقتصر تهديد ميليشيا الحوثي على تلك المنطقة التي تتواجد بها "صافر"، بل يصل إلى خطوط الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر عبر تهديدها بقصف صافر الخزان العائم الذي يحمل ما يزيد عن مليون برميل نفطي.

وكان قرار مجلس الأمن ٢٥١١ أدان رفض ميليشيا الحوثي صيانة صافر وحذّر من كارثة بيئية قد تنتج عن الخزان العائم، خصوصًا أنه قد يؤدي تسرب كميات النفط من الخزان إلى تهديد الحياة الفطرية وأرزاق الصيادين.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:30 PM

تحذيرات تتجدد من الكارثة العائمة.. الحوثيون يستخدمون "صافر" للابتزاز

تحمل أكثر من مليون برميل نفط.. ومخاوف من إصابة 6 ملايين شخص بالتسمم

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
5,421

تتجاهل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قرار مجلس الأمن الدولي 2511 بضرورة صيانة خزان صافر النفطي العائم مما يجدد التحذيرات من كارثة ستحل بسببه.

وتجددت المخاوف من انفجار السفينة بعد خروجها عن الخدمة مما قد يخلف دمارًا في البيئة بالحديدة، حيث ستضطر المنظمات لمغادرة الحديدة وسط مخاوف من إصابة 6 ملايين شخص بالتسمم حال انفجار الخزان .

ولم يقتصر تهديد ميليشيا الحوثي على تلك المنطقة التي تتواجد بها "صافر"، بل يصل إلى خطوط الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر عبر تهديدها بقصف صافر الخزان العائم الذي يحمل ما يزيد عن مليون برميل نفطي.

وكان قرار مجلس الأمن ٢٥١١ أدان رفض ميليشيا الحوثي صيانة صافر وحذّر من كارثة بيئية قد تنتج عن الخزان العائم، خصوصًا أنه قد يؤدي تسرب كميات النفط من الخزان إلى تهديد الحياة الفطرية وأرزاق الصيادين.

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