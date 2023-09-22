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"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل ومملكتنا تشهد تحولات عظيمة ونهضة شاملة

هنّأ القيادة بذكرى التوحيد .. وقال: نعيش مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال العجلان؛ إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي، وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، الذي وحّد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى يوم التوحيد تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجدّدة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكّد العجلان؛ أن جميع أرجاء بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها بعضا لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام التي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام؛ ليبلغ الاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة.

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"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل ومملكتنا تشهد تحولات عظيمة ونهضة شاملة
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال العجلان؛ إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي، وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، الذي وحّد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى يوم التوحيد تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجدّدة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكّد العجلان؛ أن جميع أرجاء بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها بعضا لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام التي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام؛ ليبلغ الاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:49 AM

"العجلان": ذكرى اليوم الوطني تحل ومملكتنا تشهد تحولات عظيمة ونهضة شاملة

هنّأ القيادة بذكرى التوحيد .. وقال: نعيش مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان؛ التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.

وقال العجلان؛ إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي، وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، الذي وحّد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه.

وأضاف أن ذكرى يوم التوحيد تحلُّ علينا هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجدّدة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.

وأكّد العجلان؛ أن جميع أرجاء بلادنا تكتسي بنهضة التطور والتنمية عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها بعضا لدعم اقتصادنا الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام التي تأتي في إطار مؤشرات نتائج التوجهات التي يقودها سمو ولي العهد في الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله تتواصل النتائج الإيجابية عاماً بعد عام؛ ليبلغ الاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، مؤكداً دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة.

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