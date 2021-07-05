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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

أكملت بناء منشأة لتصنيع الأمصال

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، أن مصر نجحت في إنتاج مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد حتى اللحظة الراهنة.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي أن وردية العمل الواحدة في مصنع "فاكسيرا" تنتج 300 ألف جرعة من اللقاح.

وأضاف أن مصر تحصل حالياً على ضعف المواد الخام التي كان متفقًا عليها لتصنيع لقاح فيروس كورونا "فاكسيرا – سينوفاك"، لإنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي بدلاً من 40 مليون جرعة.

وبين رئيس الوزراء المصري أن مصنع اللقاحات الموجود في مدينة 6 أكتوبر جاهز لتصنيع 3 ملايين جرعة يومياً من أي لقاح، وليس اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"
سبق

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، أن مصر نجحت في إنتاج مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد حتى اللحظة الراهنة.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي أن وردية العمل الواحدة في مصنع "فاكسيرا" تنتج 300 ألف جرعة من اللقاح.

وأضاف أن مصر تحصل حالياً على ضعف المواد الخام التي كان متفقًا عليها لتصنيع لقاح فيروس كورونا "فاكسيرا – سينوفاك"، لإنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي بدلاً من 40 مليون جرعة.

وبين رئيس الوزراء المصري أن مصنع اللقاحات الموجود في مدينة 6 أكتوبر جاهز لتصنيع 3 ملايين جرعة يومياً من أي لقاح، وليس اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
04:19 PM

مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

أكملت بناء منشأة لتصنيع الأمصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، أن مصر نجحت في إنتاج مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد حتى اللحظة الراهنة.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي أن وردية العمل الواحدة في مصنع "فاكسيرا" تنتج 300 ألف جرعة من اللقاح.

وأضاف أن مصر تحصل حالياً على ضعف المواد الخام التي كان متفقًا عليها لتصنيع لقاح فيروس كورونا "فاكسيرا – سينوفاك"، لإنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي بدلاً من 40 مليون جرعة.

وبين رئيس الوزراء المصري أن مصنع اللقاحات الموجود في مدينة 6 أكتوبر جاهز لتصنيع 3 ملايين جرعة يومياً من أي لقاح، وليس اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,116
38 مليار ..

38 مليار ..

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12,954
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