"لتبقى" تنبه بـ فيديو: عند اختيار المطعم.. "تأكد" فـ"النظرة ما تكفي"

حذرت من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة

أنتجت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عملاً فنياً حول الخدعة التي يقع المستهلك ضحيتها في تقييم المطاعم، أو الإعجاب بالمكان والمنتج لمجرد الصور المرفقة.

وحذرت الحملة من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة.

وفي نهاية الفيديو، وجهت "لتبقى" رسالة للجمهور بضرورة استخدام تطبيق "تأكد" على ملصق "كفاءة الطاقة" فـ"النظرة ما تكفي" .

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