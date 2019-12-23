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"لتبقى" تنبه بـ فيديو: عند اختيار المطعم.. "تأكد" فـ"النظرة ما تكفي"

حذرت من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة

أنتجت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عملاً فنياً حول الخدعة التي يقع المستهلك ضحيتها في تقييم المطاعم، أو الإعجاب بالمكان والمنتج لمجرد الصور المرفقة.
وحذرت الحملة من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة.

وفي نهاية الفيديو، وجهت "لتبقى" رسالة للجمهور بضرورة استخدام تطبيق "تأكد" على ملصق "كفاءة الطاقة" فـ"النظرة ما تكفي" .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى" تنبه بـ فيديو: عند اختيار المطعم.. "تأكد" فـ"النظرة ما تكفي"
سبق

أنتجت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عملاً فنياً حول الخدعة التي يقع المستهلك ضحيتها في تقييم المطاعم، أو الإعجاب بالمكان والمنتج لمجرد الصور المرفقة.
وحذرت الحملة من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة.

وفي نهاية الفيديو، وجهت "لتبقى" رسالة للجمهور بضرورة استخدام تطبيق "تأكد" على ملصق "كفاءة الطاقة" فـ"النظرة ما تكفي" .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:15 PM

"لتبقى" تنبه بـ فيديو: عند اختيار المطعم.. "تأكد" فـ"النظرة ما تكفي"

حذرت من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
866

أنتجت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عملاً فنياً حول الخدعة التي يقع المستهلك ضحيتها في تقييم المطاعم، أو الإعجاب بالمكان والمنتج لمجرد الصور المرفقة.
وحذرت الحملة من الإقدام على الاختيار دون معرفة التفاصيل الصحيحة.

وفي نهاية الفيديو، وجهت "لتبقى" رسالة للجمهور بضرورة استخدام تطبيق "تأكد" على ملصق "كفاءة الطاقة" فـ"النظرة ما تكفي" .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,824
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,940
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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