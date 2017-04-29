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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على جازان

مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على جازان
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
03:53 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على جازان

مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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