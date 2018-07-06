موجة غبار تجتاح جازان .. وانخفاض في مستوى الرؤية

استنفار فرق الهلال الأحمر .. و"المدني" يدعو إلى الحذر

تشهد منطقة جازان، الآن، موجة غبار ورياحاً شديدة تسبّبت في انخفاض مستوى الرؤية، وشملت مدينة جازان وعدداً من المحافظات الشمالية.

وتستنفر، حالياً، الفرق الإسعافية والهلال الأحمر لمواجهة الحوادث التي قد تقع من جرّاء التقلبات الجوية.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين كافة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة.