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موجة غبار تجتاح جازان .. وانخفاض في مستوى الرؤية

استنفار فرق الهلال الأحمر ..  و"المدني" يدعو إلى الحذر

تشهد منطقة جازان، الآن، موجة غبار ورياحاً شديدة تسبّبت في انخفاض مستوى الرؤية، وشملت مدينة جازان وعدداً من المحافظات الشمالية.

وتستنفر، حالياً، الفرق الإسعافية والهلال الأحمر لمواجهة الحوادث التي قد تقع من جرّاء التقلبات الجوية.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين كافة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تجتاح جازان .. وانخفاض في مستوى الرؤية
سبق

تشهد منطقة جازان، الآن، موجة غبار ورياحاً شديدة تسبّبت في انخفاض مستوى الرؤية، وشملت مدينة جازان وعدداً من المحافظات الشمالية.

وتستنفر، حالياً، الفرق الإسعافية والهلال الأحمر لمواجهة الحوادث التي قد تقع من جرّاء التقلبات الجوية.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين كافة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
01:44 PM

موجة غبار تجتاح جازان .. وانخفاض في مستوى الرؤية

استنفار فرق الهلال الأحمر ..  و"المدني" يدعو إلى الحذر

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فهد كاملي - جازان
0
827

تشهد منطقة جازان، الآن، موجة غبار ورياحاً شديدة تسبّبت في انخفاض مستوى الرؤية، وشملت مدينة جازان وعدداً من المحافظات الشمالية.

وتستنفر، حالياً، الفرق الإسعافية والهلال الأحمر لمواجهة الحوادث التي قد تقع من جرّاء التقلبات الجوية.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين كافة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة.

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