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"متحدث الصحة": تقيّدوا بالاحترازات الوقائية وابتعدوا عن المصافحة بالعيد

قال: لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار كورونا

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2238 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (260394) حالة، من بينها (44269) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2170) حالة حرجة.
‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد كوفيد -19، منوهاً أن المؤتمر الصحفي سيتوقف، وستتم العودة بعد عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله .
وأوضح أن الإعلان خلال الأيام القادمة عن الحالات والبيانات والمستجدات حول الفيروس سيكون من خلال المنصات الرئيسة للتواصل التي خصصتها وزارتي الصحة والإعلام بحيث ستكون البيانات عبر الموقع الرسمي.
وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (213490) حالة بإضافة (3092) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2635) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2900000) فحص مخبري دقيق.
وقال : إن الحالات المسجلة وعددها (2238) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 6%، والأطفال 10% والبالغين 84%.
وأضاف العبدالعالي أنه يستلزم التقيد بالاحترازات الوقائية خلال الأيام القادمة والتي ستشهد العديد من المناسبات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الحرص على غسل اليدين وتغطية الانف والفم، وترك مسافات أمنة، والتقيد بالعدد المحدود للحضور، والامتناع عن المصافحة، والتهوية الجيدة للمكان، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وعدم الحضور عند وجود الأعراض.
وأكد أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الفيروس، مشيراً إلى أن حالات الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية تشهد استقراراً مع بعض النزول في تسجيلها عن السابق.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم بإستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": تقيّدوا بالاحترازات الوقائية وابتعدوا عن المصافحة بالعيد
سبق

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2238 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (260394) حالة، من بينها (44269) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2170) حالة حرجة.
‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد كوفيد -19، منوهاً أن المؤتمر الصحفي سيتوقف، وستتم العودة بعد عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله .
وأوضح أن الإعلان خلال الأيام القادمة عن الحالات والبيانات والمستجدات حول الفيروس سيكون من خلال المنصات الرئيسة للتواصل التي خصصتها وزارتي الصحة والإعلام بحيث ستكون البيانات عبر الموقع الرسمي.
وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (213490) حالة بإضافة (3092) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2635) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2900000) فحص مخبري دقيق.
وقال : إن الحالات المسجلة وعددها (2238) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 6%، والأطفال 10% والبالغين 84%.
وأضاف العبدالعالي أنه يستلزم التقيد بالاحترازات الوقائية خلال الأيام القادمة والتي ستشهد العديد من المناسبات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الحرص على غسل اليدين وتغطية الانف والفم، وترك مسافات أمنة، والتقيد بالعدد المحدود للحضور، والامتناع عن المصافحة، والتهوية الجيدة للمكان، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وعدم الحضور عند وجود الأعراض.
وأكد أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الفيروس، مشيراً إلى أن حالات الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية تشهد استقراراً مع بعض النزول في تسجيلها عن السابق.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم بإستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:50 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:05 PM

"متحدث الصحة": تقيّدوا بالاحترازات الوقائية وابتعدوا عن المصافحة بالعيد

قال: لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2238 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (260394) حالة، من بينها (44269) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2170) حالة حرجة.
‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد كوفيد -19، منوهاً أن المؤتمر الصحفي سيتوقف، وستتم العودة بعد عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله .
وأوضح أن الإعلان خلال الأيام القادمة عن الحالات والبيانات والمستجدات حول الفيروس سيكون من خلال المنصات الرئيسة للتواصل التي خصصتها وزارتي الصحة والإعلام بحيث ستكون البيانات عبر الموقع الرسمي.
وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (213490) حالة بإضافة (3092) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2635) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2900000) فحص مخبري دقيق.
وقال : إن الحالات المسجلة وعددها (2238) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 6%، والأطفال 10% والبالغين 84%.
وأضاف العبدالعالي أنه يستلزم التقيد بالاحترازات الوقائية خلال الأيام القادمة والتي ستشهد العديد من المناسبات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الحرص على غسل اليدين وتغطية الانف والفم، وترك مسافات أمنة، والتقيد بالعدد المحدود للحضور، والامتناع عن المصافحة، والتهوية الجيدة للمكان، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وعدم الحضور عند وجود الأعراض.
وأكد أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الفيروس، مشيراً إلى أن حالات الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية تشهد استقراراً مع بعض النزول في تسجيلها عن السابق.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم بإستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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