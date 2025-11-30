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تعرَّف على أحدث جمهورية في العالم أُعلنت البارحة

أصبحت جزيرة باربادوس؛ الواقعة شمال غربي المحيط الأطلسي، أحدث جمهورية في العالم، بحلول منتصف ليل الإثنين، حيث ودعت الملكية البريطانية، وتحولت الى النظام الجمهوري، منهيةً الخضوع للتاج البريطاني بشكل تام.

قصر باكنغهام أعلن احترامه قرار باربادوس، لكن بعيداً عن البيانات الرسمية، يعدّ تأكيد استمرارية الصداقة القائمة بين الجانبين أمراً يواجه صعوبات، طبقاً لـ "بي بي سي".

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت باربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث كرأس للدولة؛ لتصبح جمهورية.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تحتفل باربادوس بمرور 55 عاماً على الاستقلال عن بريطانيا.

النظام السياسي في بربادوس، كان قبل تلك التطورات، يقوم على أساس أن الملكة إليزابيث الثانية هي رأس الدولة التي يمثلها الحاكم العام للجزيرة.

أمير ويلز سافر جواً إلى باربادوس لحضور حفل التسليم، مساء الإثنين، في ميدان ناشيونال هيروز بالعاصمة بريدجتاون، ممثلاً للملكة، وبصفته ولي عهد رئاسة الكومنولث، وستظل بربادوس ضمن الكومنولث.

وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يشهد فيها الأمير تشارلز تحية عسكرية للتاج البريطاني في الجزيرة.

وبالتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء العهد الملكي، تنتهي رموز كثيرة في باربادوس، منها: لوحات للملكة إليزابيث من داخل المنشآت الحكومية، والشارات الملكية التي تزيّن الملابس الرسمية لعناصر الشرطة والبريد.. وثمة مستشفى في باربادوس يحمل اسم الملكة إليزابيث.

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تعرَّف على أحدث جمهورية في العالم أُعلنت البارحة
سبق

أصبحت جزيرة باربادوس؛ الواقعة شمال غربي المحيط الأطلسي، أحدث جمهورية في العالم، بحلول منتصف ليل الإثنين، حيث ودعت الملكية البريطانية، وتحولت الى النظام الجمهوري، منهيةً الخضوع للتاج البريطاني بشكل تام.

قصر باكنغهام أعلن احترامه قرار باربادوس، لكن بعيداً عن البيانات الرسمية، يعدّ تأكيد استمرارية الصداقة القائمة بين الجانبين أمراً يواجه صعوبات، طبقاً لـ "بي بي سي".

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت باربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث كرأس للدولة؛ لتصبح جمهورية.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تحتفل باربادوس بمرور 55 عاماً على الاستقلال عن بريطانيا.

النظام السياسي في بربادوس، كان قبل تلك التطورات، يقوم على أساس أن الملكة إليزابيث الثانية هي رأس الدولة التي يمثلها الحاكم العام للجزيرة.

أمير ويلز سافر جواً إلى باربادوس لحضور حفل التسليم، مساء الإثنين، في ميدان ناشيونال هيروز بالعاصمة بريدجتاون، ممثلاً للملكة، وبصفته ولي عهد رئاسة الكومنولث، وستظل بربادوس ضمن الكومنولث.

وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يشهد فيها الأمير تشارلز تحية عسكرية للتاج البريطاني في الجزيرة.

وبالتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء العهد الملكي، تنتهي رموز كثيرة في باربادوس، منها: لوحات للملكة إليزابيث من داخل المنشآت الحكومية، والشارات الملكية التي تزيّن الملابس الرسمية لعناصر الشرطة والبريد.. وثمة مستشفى في باربادوس يحمل اسم الملكة إليزابيث.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:40 AM

تعرَّف على أحدث جمهورية في العالم أُعلنت البارحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبحت جزيرة باربادوس؛ الواقعة شمال غربي المحيط الأطلسي، أحدث جمهورية في العالم، بحلول منتصف ليل الإثنين، حيث ودعت الملكية البريطانية، وتحولت الى النظام الجمهوري، منهيةً الخضوع للتاج البريطاني بشكل تام.

قصر باكنغهام أعلن احترامه قرار باربادوس، لكن بعيداً عن البيانات الرسمية، يعدّ تأكيد استمرارية الصداقة القائمة بين الجانبين أمراً يواجه صعوبات، طبقاً لـ "بي بي سي".

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت باربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث كرأس للدولة؛ لتصبح جمهورية.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تحتفل باربادوس بمرور 55 عاماً على الاستقلال عن بريطانيا.

النظام السياسي في بربادوس، كان قبل تلك التطورات، يقوم على أساس أن الملكة إليزابيث الثانية هي رأس الدولة التي يمثلها الحاكم العام للجزيرة.

أمير ويلز سافر جواً إلى باربادوس لحضور حفل التسليم، مساء الإثنين، في ميدان ناشيونال هيروز بالعاصمة بريدجتاون، ممثلاً للملكة، وبصفته ولي عهد رئاسة الكومنولث، وستظل بربادوس ضمن الكومنولث.

وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يشهد فيها الأمير تشارلز تحية عسكرية للتاج البريطاني في الجزيرة.

وبالتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء العهد الملكي، تنتهي رموز كثيرة في باربادوس، منها: لوحات للملكة إليزابيث من داخل المنشآت الحكومية، والشارات الملكية التي تزيّن الملابس الرسمية لعناصر الشرطة والبريد.. وثمة مستشفى في باربادوس يحمل اسم الملكة إليزابيث.

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