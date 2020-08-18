"العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف مشعل بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتبه.