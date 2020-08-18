أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف مشعل بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتبه.
"العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف مشعل بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتبه.
اعلان
"العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-18
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
06:44 PM
"العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف مشعل بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتبه.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..
30 يناير
8,364
91 مليار ..
29 يناير
20,385
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,757
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!
غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!
ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط
بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس
حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام
حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب
سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي
علي آل شرمة
خيال البطالة
أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية
عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!
غسان محمد عسيلان