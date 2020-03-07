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رغم إغلاق "الأراك" للتجهيزات.. مصادر تتوقع تأجيل "زهور مكة" احترازياً

إجراءات وقائية ضد "كورونا" تتوالى.. و"سمرقندي": لا معلومات متوفرة حالياً

لم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوّار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في رد على سؤال عما إذا كان سيتم تأجيل المهرجان من عدمه: "إنه لا تتوفر معلومات حالياً”.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أغلقت منذ أكثر من أسبوع حديقة الحسينية "الأراك" استعداداً للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، ووقف أمين العاصمة المقدسة على الاستعدادات والأعمال الجارية لإطلاق مهرجان الزهور في نسخته الثانية بحديقة الأراك في العزيزية بمكة المكرمة.

ولم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل المهرجان، في إطار التدابير الاحترازية، الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس “كورونا” الجديد؛ خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

وفي سياق متصل، أوقفت أمانة العاصمة المقدسة العمل، نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف بدءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الرياضة قد علّقت الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- على الأصعدة كافة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل السعودية، وسبقها العديد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- للتصدي لهذا الفيروس أبرزها تعليق العمرة والزيارة.

مهرجان الزهور الثاني بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم إغلاق "الأراك" للتجهيزات.. مصادر تتوقع تأجيل "زهور مكة" احترازياً
سبق

لم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوّار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في رد على سؤال عما إذا كان سيتم تأجيل المهرجان من عدمه: "إنه لا تتوفر معلومات حالياً”.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أغلقت منذ أكثر من أسبوع حديقة الحسينية "الأراك" استعداداً للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، ووقف أمين العاصمة المقدسة على الاستعدادات والأعمال الجارية لإطلاق مهرجان الزهور في نسخته الثانية بحديقة الأراك في العزيزية بمكة المكرمة.

ولم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل المهرجان، في إطار التدابير الاحترازية، الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس “كورونا” الجديد؛ خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

وفي سياق متصل، أوقفت أمانة العاصمة المقدسة العمل، نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف بدءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الرياضة قد علّقت الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- على الأصعدة كافة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل السعودية، وسبقها العديد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- للتصدي لهذا الفيروس أبرزها تعليق العمرة والزيارة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:05 PM

رغم إغلاق "الأراك" للتجهيزات.. مصادر تتوقع تأجيل "زهور مكة" احترازياً

إجراءات وقائية ضد "كورونا" تتوالى.. و"سمرقندي": لا معلومات متوفرة حالياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوّار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في رد على سؤال عما إذا كان سيتم تأجيل المهرجان من عدمه: "إنه لا تتوفر معلومات حالياً”.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أغلقت منذ أكثر من أسبوع حديقة الحسينية "الأراك" استعداداً للتجهيزات لمهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، ووقف أمين العاصمة المقدسة على الاستعدادات والأعمال الجارية لإطلاق مهرجان الزهور في نسخته الثانية بحديقة الأراك في العزيزية بمكة المكرمة.

ولم تستبعد مصادر أن يتم تأجيل المهرجان، في إطار التدابير الاحترازية، الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس “كورونا” الجديد؛ خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

وفي سياق متصل، أوقفت أمانة العاصمة المقدسة العمل، نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف بدءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الرياضة قد علّقت الحضور الجماهيري في جميع الألعاب، يأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- على الأصعدة كافة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل السعودية، وسبقها العديد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- للتصدي لهذا الفيروس أبرزها تعليق العمرة والزيارة.

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