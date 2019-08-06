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1681 حافلة لنقل حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا بالنقل الترددي

ورشة القيادات المرورية الترددية تشرح الخطة التشغيلية للموسم

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ورشة عمل مع قيادة وأفراد مرور الترددية، وذلك لشرح الخطة التشغيلية ومتطلبات المؤسسة خلال مراحل النقل لعام 1440 هـ، وذلك في مقر مخزن الحافلات.

وتفصيلاً، حضر الورشة المقدم فيصل الدوسري مساعد قائد الترددية، والمقدم فلاح آل سلطان قائد ترددية مسار مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، والرائد توفيق النعمي قائد ترددية مشعر عرفات لحجاج المؤسسة، والنقيب طارش الشهراني قائد ترددية مشعر مزدلفة لحجاج المؤسسة، والأستاذ أسعد جلال مدير تشغيل حافلات المؤسسة بالنقابة العامة للسيارات، وجميع أفراد ورجال مرور ترددية حجاج المؤسسة، وموظفو وموجهو الحافلات من النقابة، وموظفو وموجهو الحجاج من المؤسسة، بجانب عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة المطوف المهندس عادل قاري.

وناقشت الورشة شرح خطة حركة الحافلات لنقل الحجاج من مكة إلى المشاعر، وأيضاً للرحلات داخل المشاعر المقدسة، وذلك بغية تسهيل وتنظيم عمل المؤسسة، وطريقة التشغيل ومواعيد إطلاق وحركة الحافلات وأعدادها وعدد الحجاج ومواقع المجموعات في المشاعر.

ويشهد هذا الموسم نقل 6432 حاجاً من حجاج المؤسسة بالقطار خارج النقل الترددي، فيما سيتم نقل 241906 حجاج بالنقل الترددي بزيادة قرابة 4 آلاف حاج عن العام الماضي وذلك بواسطة 1681 حافلة.

وركزت الورشة على مواعيد تنفيذ المراحل، ومواقع تواجد رجل الأمن، مع تحديد مواقع تواجد موظفي النقل والرقابة.

ويستخدم أعضاء النقل في المؤسسة تطبيقين لتسهيل عملهم بتحديد موقع الحافلات ومواعيد تحركها؛ وذلك لتلافي أي خلل يحدث من خلال تطبيق " ضيف" التابع للنقابة العامة للسيارات، وتطبيق آخر تابع للمؤسسة وذلك لإحصاء عدد الرحلات ونقل الحجاج الفوري.

وكان قطاع النقل قد قام بجولة ميدانية على مواقع المؤسسة بالمشاعر المقدسة، وتجربة فرضية لاستخدام الطرق الترددية الخاصة بالمؤسسة، وذلك باستخدام عدد من الحافلات، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1681 حافلة لنقل حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا بالنقل الترددي
سبق

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ورشة عمل مع قيادة وأفراد مرور الترددية، وذلك لشرح الخطة التشغيلية ومتطلبات المؤسسة خلال مراحل النقل لعام 1440 هـ، وذلك في مقر مخزن الحافلات.

وتفصيلاً، حضر الورشة المقدم فيصل الدوسري مساعد قائد الترددية، والمقدم فلاح آل سلطان قائد ترددية مسار مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، والرائد توفيق النعمي قائد ترددية مشعر عرفات لحجاج المؤسسة، والنقيب طارش الشهراني قائد ترددية مشعر مزدلفة لحجاج المؤسسة، والأستاذ أسعد جلال مدير تشغيل حافلات المؤسسة بالنقابة العامة للسيارات، وجميع أفراد ورجال مرور ترددية حجاج المؤسسة، وموظفو وموجهو الحافلات من النقابة، وموظفو وموجهو الحجاج من المؤسسة، بجانب عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة المطوف المهندس عادل قاري.

وناقشت الورشة شرح خطة حركة الحافلات لنقل الحجاج من مكة إلى المشاعر، وأيضاً للرحلات داخل المشاعر المقدسة، وذلك بغية تسهيل وتنظيم عمل المؤسسة، وطريقة التشغيل ومواعيد إطلاق وحركة الحافلات وأعدادها وعدد الحجاج ومواقع المجموعات في المشاعر.

ويشهد هذا الموسم نقل 6432 حاجاً من حجاج المؤسسة بالقطار خارج النقل الترددي، فيما سيتم نقل 241906 حجاج بالنقل الترددي بزيادة قرابة 4 آلاف حاج عن العام الماضي وذلك بواسطة 1681 حافلة.

وركزت الورشة على مواعيد تنفيذ المراحل، ومواقع تواجد رجل الأمن، مع تحديد مواقع تواجد موظفي النقل والرقابة.

ويستخدم أعضاء النقل في المؤسسة تطبيقين لتسهيل عملهم بتحديد موقع الحافلات ومواعيد تحركها؛ وذلك لتلافي أي خلل يحدث من خلال تطبيق " ضيف" التابع للنقابة العامة للسيارات، وتطبيق آخر تابع للمؤسسة وذلك لإحصاء عدد الرحلات ونقل الحجاج الفوري.

وكان قطاع النقل قد قام بجولة ميدانية على مواقع المؤسسة بالمشاعر المقدسة، وتجربة فرضية لاستخدام الطرق الترددية الخاصة بالمؤسسة، وذلك باستخدام عدد من الحافلات، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:30 PM

1681 حافلة لنقل حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا بالنقل الترددي

ورشة القيادات المرورية الترددية تشرح الخطة التشغيلية للموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ورشة عمل مع قيادة وأفراد مرور الترددية، وذلك لشرح الخطة التشغيلية ومتطلبات المؤسسة خلال مراحل النقل لعام 1440 هـ، وذلك في مقر مخزن الحافلات.

وتفصيلاً، حضر الورشة المقدم فيصل الدوسري مساعد قائد الترددية، والمقدم فلاح آل سلطان قائد ترددية مسار مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، والرائد توفيق النعمي قائد ترددية مشعر عرفات لحجاج المؤسسة، والنقيب طارش الشهراني قائد ترددية مشعر مزدلفة لحجاج المؤسسة، والأستاذ أسعد جلال مدير تشغيل حافلات المؤسسة بالنقابة العامة للسيارات، وجميع أفراد ورجال مرور ترددية حجاج المؤسسة، وموظفو وموجهو الحافلات من النقابة، وموظفو وموجهو الحجاج من المؤسسة، بجانب عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة المطوف المهندس عادل قاري.

وناقشت الورشة شرح خطة حركة الحافلات لنقل الحجاج من مكة إلى المشاعر، وأيضاً للرحلات داخل المشاعر المقدسة، وذلك بغية تسهيل وتنظيم عمل المؤسسة، وطريقة التشغيل ومواعيد إطلاق وحركة الحافلات وأعدادها وعدد الحجاج ومواقع المجموعات في المشاعر.

ويشهد هذا الموسم نقل 6432 حاجاً من حجاج المؤسسة بالقطار خارج النقل الترددي، فيما سيتم نقل 241906 حجاج بالنقل الترددي بزيادة قرابة 4 آلاف حاج عن العام الماضي وذلك بواسطة 1681 حافلة.

وركزت الورشة على مواعيد تنفيذ المراحل، ومواقع تواجد رجل الأمن، مع تحديد مواقع تواجد موظفي النقل والرقابة.

ويستخدم أعضاء النقل في المؤسسة تطبيقين لتسهيل عملهم بتحديد موقع الحافلات ومواعيد تحركها؛ وذلك لتلافي أي خلل يحدث من خلال تطبيق " ضيف" التابع للنقابة العامة للسيارات، وتطبيق آخر تابع للمؤسسة وذلك لإحصاء عدد الرحلات ونقل الحجاج الفوري.

وكان قطاع النقل قد قام بجولة ميدانية على مواقع المؤسسة بالمشاعر المقدسة، وتجربة فرضية لاستخدام الطرق الترددية الخاصة بالمؤسسة، وذلك باستخدام عدد من الحافلات، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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