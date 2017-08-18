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"شباب مكة" يرشدون 85 ألفاً في "المركزية" والمشاعر المقدّسة

١٢٠ شاباً مكياً تم تدريبهم وتأهيلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه

خدم شباب مكة المشاركون في نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التي نفّذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من ٨٥ ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "مِنى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

وأوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك سعود الرحيلي؛ أن ١٢٠ شاباً مكياً تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا في إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشي؛ في تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

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"شباب مكة" يرشدون 85 ألفاً في "المركزية" والمشاعر المقدّسة
سبق

خدم شباب مكة المشاركون في نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التي نفّذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من ٨٥ ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "مِنى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

وأوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك سعود الرحيلي؛ أن ١٢٠ شاباً مكياً تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا في إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشي؛ في تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:07 PM

"شباب مكة" يرشدون 85 ألفاً في "المركزية" والمشاعر المقدّسة

١٢٠ شاباً مكياً تم تدريبهم وتأهيلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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خدم شباب مكة المشاركون في نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التي نفّذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من ٨٥ ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "مِنى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

وأوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك سعود الرحيلي؛ أن ١٢٠ شاباً مكياً تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا في إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشي؛ في تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

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