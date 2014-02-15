النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور أقمار صناعية تظهر أنشطة عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا

عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات وقاذفات

أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسر تكنولوجيز" الأميركية الخاصة، اليوم (الثلاثاء) وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفياتية السابقة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضحت "ماكسر" التي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطاً جديداً مهماً في روسيا البيضاء، وغرب روسيا، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأضافت أن الصور تبين عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات، وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة، وقاذفات، وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

أنشطة عسكرية روسية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
صور أقمار صناعية تظهر أنشطة عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا
سبق

أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسر تكنولوجيز" الأميركية الخاصة، اليوم (الثلاثاء) وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفياتية السابقة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضحت "ماكسر" التي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطاً جديداً مهماً في روسيا البيضاء، وغرب روسيا، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأضافت أن الصور تبين عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات، وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة، وقاذفات، وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:52 PM

صور أقمار صناعية تظهر أنشطة عسكرية روسية جديدة قرب أوكرانيا

عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات وقاذفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,960

أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسر تكنولوجيز" الأميركية الخاصة، اليوم (الثلاثاء) وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفياتية السابقة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضحت "ماكسر" التي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، أن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين، أظهرت نشاطاً جديداً مهماً في روسيا البيضاء، وغرب روسيا، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأضافت أن الصور تبين عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات، وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة، وقاذفات، وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة