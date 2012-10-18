أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب).

"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على عسير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-18 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب). وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٦ مسًاء.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 09:29 AM

"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على عسير مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٦ مسًاء.