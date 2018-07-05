"المواصفات" تطلق المرحلة الثانية من الإلزام بشهادة "IECEE" لـ6 سلع

تبدأ في الأول من أغسطس المقبل وتشمل عدداً من المنتجات الواردة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن انطلاق المرحلة الثانية من الإلزام بالحصول على شهادة اعتراف بشهادة IECEE، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية تبدأ من 1/ 8/ 2018م، وتلزم الموردين بالحصول على شهادة الاعتراف بشهادة IECEE للمنتجات التالية: "بطاريات الهواتف المتنقلة، أجهزة التلفاز، الكمبيوتر المحمول، مضخات المياه، غسالات الأطباق والساعات الإلكترونية".

وأشارت الهيئة، من خلال حسابها في "تويتر"، إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على سلامة المنتجات ذات الخطورة العالية الواردة إلى أسواق المملكة، والتأكد من مصدرها.